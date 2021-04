Invincible : la série super-héroïque prolongée par Amazon

Quelques jours après la fin de la première saison de "Invincible", la série super-héroïque diffusée sur Amazon Prime Video obtient un prolongement. Les fans sont assurés d'avoir au moins deux saisons supplémentaires aux côtés de Mark Grayson.

Invincible : une série animée violente dans la lignée de The Boys

En 2021, il n'y a pas que les poulains de l'écurie Marvel qui ont mérité notre attention sur le petit écran. Amazon a lancé le 26 mars dernier la série Invincible. Une adaptation des comics éponymes signés par Robert Kirkman, star dans son domaine et auteur de The Walking Dead. Il n'est pas question de zombies ici mais de super-héros. La série reprend le postulat de base en présentant Mark Grayson, un adolescent qui découvre que son père est le super-héros le plus puissant de tous les temps. À son tour de comprendre quoi faire de ses pouvoirs. Un récit d'initiation totalement déjanté, qui se trouve une transposition en animation sur le petit écran. Mais ce choix artistique n'empêche pas le show d'être très violent et, donc, de se destiner à un public plutôt mature.

Invincible s'inscrit dans la lignée de The Boys, autre série Amazon, grâce à son ton débridé. La première saison a reçu un accueil favorable de la part du public et de la presse. Cette salve d'épisodes est une bouffée d'air frais par rapport à l'aspect classique par exemplede Falcon et le Soldat de l'Hiver. Au casting vocal, on retrouve un bel alignement de noms avec Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Zazie Beetz, Mark Hamill ou encore Walton Goggins.

Invincible ©Amazon Prime Video

Ils seront de retour dans une suite puisque deux nouvelles saisons vont voir le jour. Robert Kirkman l'a annoncé sur son compte Twitter dans une vidéo en compagnie de Steven Yeun. Le créateur déborde d'enthousiasme et avance même qu'ils pourraient faire cent saisons de plus. Nous ne sommes pas encore à ce stade mais la nouvelle va ravir les fans. Les chances d'un retour de la série étaient quand même fortes après la réception de la saison originale. On imagine que cette adaptation va continuer de puiser dans les comics mais trouvera encore comment s'en différencier en apportant son lot de nouveautés. Aucune date de retour n'est encore annoncée pour l'heure, la saison 2 pourrait vraisemblablement débarquer en 2022.