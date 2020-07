Invincible : le casting comptera 6 anciens de The Walking Dead !

Après "The Walking Dead" et "Outcast", Robert Kirkman va voir un de ses nouveaux comics être adapté : Invincible. Toutefois, bien que ce soit Amazon Prime et non AMC qui s'occupera de l'adaptation, la série devrait compter plusieurs acteurs ayant participé au feuilleton culte de zombies. Ça promet !

Invincible : un nouveau super-héros

En 2002, Robert Kirkman livre un nouveau comic intitulé Invincible. L'histoire suit alors Mark Grayson (rien à voir avec Dick Grayson !), un adolescent tout à fait normal... Hormis le fait que son père est le super-héros le plus puissant de tous les temps ! Semblant disposer également de super pouvoirs, il va devoir apprendre à les maîtriser. Surtout que dans le même temps, la plus grande équipe de super-héros nommée les Gardiens du Globe, est mystérieusement assassinée. C'est en 2018 qu'Amazon Prime a annoncé avoir décroché les droits du comic qui sera adapté en série, et dont le casting se peaufine en ce moment.

Les anciens de The Walking Dead au rapport

L'adaptation d'Invincible recrute au casting Michael Cudlitz, Lauren Cohan, Ross Marquand, Lennie James, Sonequa Martin- Green et Chad Coleman. Un parfum de The Walking Dead sera donc présent puisque tous ont laissé une trace indélébile durant leur passage dans la série diffusée sur AMC. Par ailleurs, le célèbre créateur de bandes dessinées a dors et déjà révélé quels personnages ces acteurs et actrices incarneraient. Ainsi, Coleman incarnera Martian Man, Martin-Green jouera le rôle de Green Ghost, Cudlitz incarnera Red Rush, Cohan jouera War Woman, James jouera Darkwing, et Marquand prendra deux rôles avec l'Immortel et le Verseau.

En outre, il faut souligner qu'avant ces rajouts, la série comptait déjà un casting particulièrement impressionnant. Ainsi, on pourra retrouver Steven Yeun (vu également dans The Walking Dead), Sandra Oh, J.K Simmons, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Khary Payton et Zachary Quinto.

Avec l'acquisition d'Invincible, Amazon Prime confirme dans tous les cas que sa plateforme devient de plus en plus ambitieuse. Il faut rappeler qu'en plus de cette série, Le Seigneur des anneaux est également en cours de tournage. Il y a donc de quoi être impatient.