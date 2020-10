Invincible : un trailer pour la nouvelle série Amazon de Robert Kirkman (The Walking Dead)

Amazon Studio a dévoilé les premières images de sa prochaine série animée, "Invincible", adaptée de l’œuvre de Robert Kirkman. Une histoire de super-héros pas comme les autres.

Invincible enfin visible

Amazon a dévoilé, lors du New Yorc Comic-Con, les premières images de Invincible, sa nouvelle série animée. Elle est créée par Robert Kirkman, auteur de la bande-dessinée originale. La parution de Invincible a débuté aux États-Unis en 2002 et s'est terminée en 2018 après 144 numéros !

On y suit les aventures de Mark Grayson, le fils du plus puissant de tous les super-héros : Omni-man. L'ado a hérité des super pouvoirs de son père et va commencer son initiation au métier de justicier. Au même moment, les Gardiens du Globe, membres de la plus puissante équipe de super-héros, sont assassinés. Ces derniers sont largement calqués sur les héros de la Justice League. Kirkman ne l'a pas caché puisque les noms font ouvertement référence aux héros de chez DC : Darkwing pour Batman, Red Rush pour Flash, War Woman pour Wonder Woman, Aquarus pour Aquaman, l'Homme Martien pour Martian Manhunter, et Green Ghost pour Green Lantern.

La série se focalise presque plus sur les relations humaines entre super-héros que sur une opposition systématique entre "gentils" et "méchants". On peut d'ailleurs le voir dans le trailer. Symbolique de la relation père/fils aux États-Unis, on peut y voir Mark et son paternel jouer à s'envoyer une balle de baseball. Sauf que les deux étant pourvus de super pouvoirs, la balle fait le tour de la terre et traverse des montagnes ! On voit également que Mark devra adapter sa vie d'ado avec ses nouvelles responsabilités. Une position qui rappelle celle de Peter Parker dans Spider-man. "De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités", comme le dit l'adage de Stan Lee.

La série peut se vanter d'avoir un casting voix absolument exceptionnel. Steven Yeun prête sa voix au jeune héros. J.K. Simmons sera son père. Dans les rôles secondaires, les invités de luxe se bousculent avec, entre autres, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill et Walton Goggins. Du très lourd !

Robert Kirkman : un homme adapté

Le scénariste a en effet signé un deal avec Amazon Studios il y a quelques années, pour qu'il développe des programmes originaux pour la plateforme de streaming Prime Video. Nous aurons donc droit à de nombreux programmes signés par Kirkman dans les années à venir.

L'homme a néanmoins déjà connu les joies de l'adaptation. Difficile quand on parle de l'Américain de ne pas penser dans la seconde à son œuvre la plus connue : The Walking Dead. L'adaptation télévisuelle de sa bande-dessinée a été l'une des plus suivies de la télévision depuis la fin des années 2000. En perte de vitesse depuis 4 saisons, elle tirera sa révérence en 2022 au terme de sa onzième saison.

Elle a déjà eu droit à deux spin-offs : Fear the Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond. Un troisième est en préparation, centré sur deux personnages échappés de la série mère : Daryl et Carol. À noter que, dans la BD, Daryl n'existe pas et que Carol meurt très rapidement. Leurs aventures seront donc totalement inédites.

Autre série basée sur une bande-dessinée de Kirkman, Outcast n'aura pas connu un aussi grand succès que ses glorieux ainés. Le show mystique avec Patrick Fugit n'a en effet duré que deux saisons entre 2016 et 2018.

La première saison de 8 épisodes de Invincible sera disponible sur Amazon Prime Video en 2021. On ne connait pas encore la date précise de diffusion.