Irma Vep : Alicia Vikander dans la série d'Olivier Assayas et des producteurs d'Euphoria

Le film d'Olivier Assayas, "Irma Vep", va être adapté en série par HBO et l'équipe de "Euphoria". Le show sera porté par Alicia Vikander qui devrait permettre d'offrir un coup de projecteur sur ce projet.

Irma Vep c'est quoi ?

En 1996 Olivier Assayas réalise Irma Vep, un film qui désarçonne dans lequel un réalisateur (interprété par Jean-Pierre Léaud) souhaite réaliser un remake du film muet Les Vampires (1915). Un film à l'origine en dix épisodes réalisé par Louis Feuillade et dans lequel une bande de criminels œuvre à Paris sous le nom de "Vampires". Parmi eux il y a Irma Vep (anagramme de Vampire), une véritable femme fatale. Olivier Assayas de son côté fait un film sur un film, sur les galères d'un tournage et les questionnements d'un réalisateur, et offre surtout le rôle d'Irma Vep à Maggie Cheung dans son propre rôle.

Comme le révèle Deadline, le film Irma Vep va être adapté en série par HBO avec toujours Assayas à la réalisation. Sur le papier, difficile d'attirer grand monde sur ce projet. Mais la chaîne américaine pourra compter sur la présence d'Alicia Vikander pour porter le show. Plus besoin de présenter la comédienne depuis Agents très spéciaux : Code UNCLE, Ex machina ou encore The Danish Girl. De plus, depuis 2018 elle est devenue la nouvelle incarnation de Lara Croft dans Tomb Raider. Et si cela ne suffisait pas, la production sera confiée à l'équipe derrière le carton Euphoria, à savoir le studio A24, Sam Levinson et Kevin Turen.

Irma Vep ©Haut et Court

Si rien n'indique que le titre sera le même, le récit de la série devrait au moins être un peu différent du film original puisqu'il sera cette fois question de Mira, une actrice américaine blasée après une récente rupture, qui décide de partir en France pour interpréter Irma Vep dans le remake. Aucune date de diffusion n'est pour l'instant indiquée.

Olivier Assayas, le haut du panier du cinéma français

Après avoir travaillé comme critique de cinéma (notamment aux Cahiers du cinéma), Olivier Assayas est devenu cinéaste à la fin des années 1980. En 1986, il réalise Désordre (Prix de la critique à Venise), son premier long-métrage. Trente-cinq ans plus tard, le réalisateur français en est à une vingtaine de films et est considéré comme un auteur important. Même si ses films n'ont jamais fait un très grand nombre d'entrées, son cinéma a souvent marqué la critique. D'autant plus récemment avec Sils Maria (en sélection à Cannes 2014 et nommé aux César 2015) ou Personal Shopper (Prix de la mise en scène à Cannes 2016). Deux films marqués notamment par la présence de Kristen Stewart, justement récompensée en 2015 du César de la meilleure actrice dans un second rôle dans Sils Maria.

Ainsi, on ne peut nier les talents de metteur en scène d'Olivier Assayas. Même dans des films dont le fond est plus discutable, comme Boarding Gate (2007) avec Asia Argento et Michael Madsen, il en ressort une proposition de cinéma comme on n'en voit pas si souvent en France (et ailleurs). Enfin, notons que la version série d'Irma Vep ne sera pas vraiment son premier travail pour la télévision puisque Carlos a d'abord été diffusé comme une mini-série en trois parties sur Canal+ (pour durée totale de 330 minutes) avant de sortir dans les salles dans une version de 2h45.