J'ai menti : la série à suspense avec Camille Lou arrive bientôt sur France 3

Camille Lou et Thierry Neuvic arrivent prochainement dans la nouvelle série France 3,"J'ai menti". Audrey (Camille Lou) se lancera à la poursuite d'un tueur en série et devra faire face à ses vieux mensonges.

J'ai menti : sur les traces d'un tueur en série

Dans J'ai menti, le nouveau polar diffusé prochainement sur France 3, Camille Lou interprète Audrey, une jeune femme qui profite pleinement de la vie. À Biarritz, elle pratique le surf, flâne sur la plage et fait la fête régulièrement. Mais sa vie va prendre un tournant dramatique. Un soir, avec son copain, ils vont s'introduire dans une villa et subtiliser un collier de valeur.

Un incendie interrompt leur soirée et Audrey finit par se retrouver seule à errer dans la forêt. C'est à ce moment-là, qu'elle se fait agresser par un inconnu qui tente de la tuer. Heureusement, la jeune femme arrive à lui échapper et rentre chez sa famille. Son copain n'a qu'une seule inquiétude : qu'Audrey révèle à la police leur effraction.

Elle va donc mentir à la police, notamment au commandant Joseph Layrac (Thierry Neuvic). Seize ans plus tard, ce mensonge aura des conséquences dramatiques. En effet, on la retrouve mère de famille, avocate, et la découverte du cadavre d'une jeune fille dans les bois de Biarritz va immédiatement faire resurgir son passé.

Inspirée de l’histoire d’Elisabeth Ortega

La série J'ai menti est portée par Camille Lou, révélée dans Le Bazard de la charité. La comédienne joue également dans le remake français de This is us intitulé Je te promets qui prépare actuellement la saison 2. Dans J'ai menti, elle forme un duo efficace avec Thierry Neuvic. Leur relation est complexe et la force de la série se trouve dans le lien unique qui se tisse entre l'enquêteur et la victime.

J'ai menti ©2020/THIERRY LANGRO – LES FILMS DU 24 – UGC FICTION – FRANCE 3

La fiction de France 3 est librement inspirée de l'histoire d'Elisabeth Ortega, l'unique rescapée du tueur en série Guy Georges. Ce dernier, appelé également "le tueur de l'Est parisien", avait tenté d'assassiner en 1995 la jeune femme, qui avait réussi à s'échapper. Il a été condamné en avril 2001 pour sept meurtres.

La série nous balade entre deux époques, 2003, l'année de l'agression d'Audrey et 2019, l'année du meurtre de Mayalen, la jeune femme retrouvée dans la forêt. Côté casting, on retrouve Marilyn Lima (SKAM France), Christopher Bayemi (Luther), Roxane Bret (Sam), Hubert Delattre (Zone Blanche), Annelise Hesme (Nina), Hélène Seuzaret ou encore Stephan Guérin-Tillié.