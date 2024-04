Un des meilleurs animes du moment arrive sur Netflix

Les abonnés de Crunchyroll connaissent déjà bien "Jujutsu Kaisen". Pour ceux qui ne disposent "que" de Netflix, il sera bientôt possible de rattraper cet excellent anime.

Jujutsu Kaisen débarque sur Netflix

En termes d’anime, les plateformes spécialisées ADN et Crunchyroll excellent. Toutes les deux disposent de catalogues imposants et qui ne cessent de grossir. Mais il arrive parfois que certains programmes rejoignent une autre plateforme plus généraliste comme Netflix. Cela fut le cas avec la géniale série d'animation GTO. Et à nouveau, prochainement, avec l'arrivée de Jujutsu Kaisen, qui sera disponible sur le service de streaming au logo rouge à partir du 1er mai.

À l'origine, Jujutsu Kaisen est un manga créé par Gege Akutami et publié depuis 2018. Deux ans plus tard, une adaptation en anime a vu le jour, permettant à l'œuvre de gagner en popularité. La preuve, le manga s'est vendu à plus 70 millions d'exemplaires en 2022, tandis que l'anime s'est vu décerner le prix d'Anime de l'année par Crunchyroll en 2021.

Jujutsu Kaisen ©Tōhō

L'histoire de Jujutsu Kaisen suit Yuji Itadori, un lycéen qui voit sa vie basculer lorsqu'il entre en contact avec un objet maudit qui attire des créatures appelées "fléaux". Alors qu'il fait face à une de ces créatures, Yuji voit un jeune exorciste du nom de Megumi intervenir. Sauf que le danger demeure, et Yuji a la "mauvaise" idée d'avaler l'objet maudit qui s'avère être un doigt d'un puissant démon, Ryomen Sukuna. À partir de là, Yuji va devenir le réceptacle de Ryomen qui n'a qu'une envie, reprendre le contrôle de ce corps pour dominer le monde. La meilleure solution pour éviter cela serait de tuer Yuji. Mais Gojo, un puissant exorciste, décide de l'épargner et l'entraîner pour qu'il devienne lui aussi un exorciste.

Deux saisons et un film

Il ne faut pas longtemps devant Jujutsu Kaisen pour se passionner devant le parcours de Yuji. Un jeune garçon attachant qui, certes, suit le trajet habituel des héros de ce genre de manga. Seulement, les personnages qui l'accompagnent ne sont pas en reste. Que ce soit le ténébreux Megumi ou le charismatique Gojo, sans oublier la géniale Nobora. Et pour les fans d'action, l'animation de la série est une de ses grandes qualités avec des séquences visuellement impressionnantes, explosives et rythmées.

Alors que le manga se compose actuellement de 26 volumes, la série d'animation s'étale pour le moment sur deux saisons complètes. À cela s'ajoute un film d'animation, Jujutsu Kaisen 0, qui sera également disponible sur Netflix le 1er mai, et qui fait office de préquel en se concentrant sur un autre adolescent, Yuta Okkotsu. Enfin, une troisième saison est très attendue par les fans. Mais celle-ci ne devrait pas arriver avant de longs mois.