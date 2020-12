Jurassic World La Colo du Crétacé saison 2 : danger maximum dans le trailer

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la saison 2 de "Jurassic World : La Colo du Crétacé". Les prochains épisodes seront à découvrir dès le 22 janvier 2021 sur la plateforme de streaming.

Jurassic World La Colo du Crétacé : plus le temps de jouer

La franchise Jurassic Park, lancée par Steven Spielberg en 1993, a connu d'abord trois films avant de se poursuivre depuis 2015 avec Jurassic World de Colin Trevorrow. L'histoire s'y déroule vingt-deux ans après les événements de Jurassic Park, sur la même île Isla Nublar. Le parc Jurassic World a ouvert et connu un grand succès. Pourtant, le public, comme à son habitude, se lasse des dinosaures emblématiques. Les savants d'InGen conçoivent alors artificiellement une espèce de dinosaure plus gros et plus féroce, l'Indominus Rex, qui ne tarde pas à s'échapper de son enclos. L'homme n'apprend donc jamais...

Le film porté par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard a connu une suite, Jurassic World : Fallen Kingdom. Dedans, leurs personnages reviennent sur l'île désertée par les hommes et livrée aux dinosaures. Mais un volcan à l'aube de se réveiller met en danger ce nouvel écosystème.

Jurassic World : La Colo du Crétacé ©Netflix

L'univers en pleine expansion de la franchise a continué cette année sur Netflix avec Jurassic World : La Colo du Crétacé, la première série animée de la saga. Elle se situe durant les événements du premier Jurassic World et suit un groupe d'enfants qui sont inscrits dans un camp de vacances sur le parc d'attraction. Eux aussi vont devoir se débrouiller pour survivre quand les dinosaures se libèrent.

La série est produite par Steven Spielberg, Colin Treworrow et Frank Marshall, et créée par Zack Stentz. Alors que la première saison a été dévoilée en septembre, nous découvrons aujourd'hui des images de sa suite (en une d'article).

Seuls au monde

Nous y retrouvons la troupe de cinq ados vraisemblablement seuls sur l'île alors que tous les autres humains l'ont quittée. Ils mettent néanmoins un plan en place pour s'en sortir. Ado oblige, certains ont toujours leur Go Pro sur eux pour filmer les événements qui seront diffusés plus tard sur leurs chaînes YouTube.

Mais autant il est facile de trouver un téléphone dans nos rues calmes, autant la tâche s'avère un peu plus compliquée quand elles sont peuplées de T-Rex. Les enfants ne s'en laissent pas compter et, tels des Robinson Crusoé modernes, ils vont s'adapter à leur environnement, se construisant un camp fonctionnel. Ils y incorporent tout de même un toboggan, histoire de. Ils vont également se rapprocher de certains dinosaures qui ne sont pas agressifs et apprendre à survivre dans la nature à leurs côtés.

Jurassic World : La Colo du Crétacé ©Netflix

Il faudra aussi se défendre face aux menaces qui se régaleraient bien d'une jambe d'adolescent. Mais dans cette lutte, comme on l'apprend à la fin de la bande-annonce, ils ne seront pas vraiment tout seuls.

Sachez enfin que tout ce qui se passe dans le dessin animé tient une place officielle dans l'histoire de la franchise, on ne peut donc pas y faire n'importe quoi. La saison 2 de Jurassic World : La Colo du Crétacé sera disponible sur Netflix dès le 22 janvier 2021.