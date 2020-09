Jurassic World La Colo du Crétacé sur Netflix : pourquoi la série plaît aux fans de Jurassic Park ?

Pourquoi la série animée Netflix "Jurassic World : La Colo du Crétacé" est la parfaite série à regarder quand on est fan de Jurassic Park ?

Jurassic World : les dinos sont loin de l'extinction

Les dinosaures ont beau avoir déserté la planète depuis des millions d'années, ils sont toujours bien présents dans l'imaginaire collectif, et Steven Spielberg n'y est sûrement pas pour rien. En effet, en adaptant le roman de Michael Crichton avec Jurassic Park, le réalisateur américain a remis les dinosaures sur le devant de la scène en les faisant devenir un élément cinématographique imparable, capable d'effrayer autant que de fasciner le public. L'intrigue en elle-même - le fait de pouvoir ramener à la vie ces créatures mythiques- passionne le public depuis des générations, et le film semble traverser les décennies sans prendre une ride (il était même redevenu numéro 1 au box-office américain il y a quelques mois).

Cette ferveur intacte concernant Jurassic Park explique notamment l'immense succès entourant les deux films Jurassic World (et le troisième à venir) dont le premier, sorti en 2015 (?) a récolté plus d'1.6 milliards de dollars.

Dans cette nouvelle saga, toujours produite par Steven Spielberg, le rêve de John Hammond est devenu réalité et un immense parc abritant les animaux a ouvert ses portes aux visiteurs sur Isla Nubar. Mais comme d'habitude, les dinos ne vont pas longtemps rester enfermés dans leurs enclos...

Avec Jurassic World, le public a découvert un nouvel espace de jeu ressemblant aux parcs d'attraction que nous fréquentons, avec son lot de créativité qui représente l'intérêt numéro 1 du film. Pour continuer à surfer sur la vague, et aussi toucher un public plus jeune, Universal s'est associé à Netflix pour créer la série d'animation Jurassic World : La colo du crétacé, disponible depuis le 18 septembre.

La Colo du Crétacé : Jurassic World s'anime

Dans cette série de huit épisodes, un groupe de six ados a la chance de découvrir en avant première le "Camp Cretaceous" situé à l'autre extrémité d'Isla Nubar, où se situe Jurassic World. Lorsque les événements du film se déroulent et que les dinosaures envahissent l'île, les jeunes réalisent qu'ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur leurs compagnons d'infortune pour leur survie. Totalement isolés du monde extérieur, les six ados apprennent à se connaître les uns les autres et à se serrer les coudes pour survivre aux dangers extérieurs et découvrir des secrets si profondément enfouis qu'ils menacent le monde lui-même.

Si le programme est clairement destiné à un jeune public, les fans de Jurassic Park (et Jurassic World) y trouvent quand même leur compte, ne serait-ce que pour la B.O cultissime de John Williams, dont les notes résonnent dès les premières minutes du programme, ou les clins d'oeil au premier film à travers des posters dans la chambre du jeune héros, ou la présence d'un personnage connu de la saga.

Si l'animation des personnages a de quoi rebuter, le design des dinosaures est en revanche une grande réussite, et devrait satisfaire les aficionados du genre. Bien qu'on ne craigne jamais pour la vie des jeunes protagonistes (contrairement aux héros des films), ces huit épisodes qui mettent en avant une jolie bande de personnages se regardent avec grand plaisir, en attendant la sortie de Jurassic World 3 en juin 2021.