Jurassic World La Colo du Crétacé : une nouvelle bande-annonce pour la série Netflix

Retour sur Isla Nublar dans la bande-annonce de la série "Jurassic World : la colo du crétacé", disponible pour une première saison dès le 18 septembre sur Netflix.

Jurassic World : un destin animé

Jurassic World : la colo du crétacé est une série animée produite par DreamWorks Animation en association avec Netflix. Elle est créée par Steven Spielberg, Colin Treworrow et Frank Marshall. L'histoire suit six adolescents venus sur l'île Isla Nublar pour participer à un camp d'aventure unique au milieu des dinosaures. Si tout commence comme un rêve, l'expérience vire rapidement au cauchemar après que l'Indominus Rex se soit échappé. Le groupe va alors se retrouver bloqué sur l'île au milieu des animaux déchaînés. Il faudra faire preuve de solidarité et d'entraide pour arriver à survivre.

La série est plutôt destinée aux enfants. On y retrouve, en dehors de ceux qui détruisent tout, des dinosaures tout mignons qui ont même des prénoms. Parfait pour en faire des peluches et des figurines, comme se sont probablement dits les gens de chez Mattel qui possèdent la licence. Néanmoins, Jurassic World : la colo du crétacé possède également un bel argument pour les plus âgés d'entre nous.

Coup de canon dans le parc

La série est en effet canon. Ce qui signifie que son histoire est officielle et se déroule dans le même univers que celui où se déroulent les films. Ici, c'est durant les événements qui se passent dans le premier Jurassic World de Colin Trevorrow sorti en 2015. Il y a fort à parier que les créateurs ont dû y cacher de nombreux easter eggs faisant référence à la mythologie déjà en place. Aurons-nous droit à des apparitions surprises d'Owen Grady (Chris Pratt) et de Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) ? Croisons les doigts !

Au cinéma, la saga reviendra pour un nouvel épisode intitulé Jurassic World : Dominion. Faisant suite directe à Jurassic World : Fallen Kingdom, on y suivra la survie d'Owen, Claire, Maisie, Zia et Franklin, alors que les dinosaures s'échappent du domaine. En liberté et bientôt proches de nos villes, l'humanité va devoir apprendre à coexister avec eux. Le film sortira le 9 juin 2021 en France.

Jurassic World : la colo du crétacé sera quant à elle disponible sur Netflix dès le 18 septembre. Cette saison 1 sera composée de 8 épisodes de 22 minutes.