Just One Drink : Laura Dern en barmaid pour une série Quibi

Quibi, la plateforme de streaming dédiée aux programmes produits pour les appareils mobiles, diffusera la série « Just One Drink », produite et interprétée par l’actrice Laura Dern. Une nouvelle recrue de poids pour cette plateforme, qui compte déjà des grands talents pour ses futurs programmes.

La plateforme Quibi, dont le lancement est prévu aux US le 6 avril 2020, devrait être un événement de taille. En effet, son concept est révolutionnaire, puisque la plateforme diffusera uniquement des contenus adaptés aux téléphones, avec la possibilité de les visionner en format vertical et horizontal.

Quibi est l’abréviation de « Quick Bites », qu’on peut traduire par « bouchées rapides », et c’est effectivement le concept : les programmes présentés seront découpés en épisodes n’excédant pas 10mn, pour pouvoir regarder des contenus on the go, c’est-à-dire « en chemin ». Avec déjà plusieurs grands noms attachés à ses projets (notamment Steven Spielberg, Aaron Sorkin, Kiefer Sutherland, Guillermo del Toro), Quibi continue de séduire la A-List avec l’annonce d’un projet interprété et produit par Laura Dern.

Just One Drink : l’oreille attentive de Laura Dern

La série s’intitulera Just One Drink, et placera l’actrice récemment récompensée pour Marriage Story derrière le zinc d’un bar, d’où elle écoutera les histoires de ses clients et entamera la conversation avec eux. Il y aura ainsi un épisode par client/histoire, et le format très court de Quibi devrait convenir à merveille à l’exercice. La série est écrite par Nick Hornby, connu pour ses romans High Fidelity et Pour un garçon, tous deux adaptés à l’écran au début des années 2000.

Laura Dern, qui sort d’une année faste au cinéma avec Marriage Story et Les Filles du docteur March, et qui brille aussi dans la série Big Little Lies, rejoint ainsi l’écurie déjà conséquente de grands talents hollywoodiens de Quibi. Avec deux poids lourds aux commandes, Meg Whitman (ex PDG d’Ebay et de Hewlett-Packard) et Jeffrey Katzenberg (ancien dirigeant de Disney et de Dreamworks), la plateforme pourrait bien se faire une place royale dans un marché en ébullition.

En effet, à la différence des plateformes de streaming « classiques » qui proposent des formats traditionnels sur tous les supports, Quibi s’inscrit volontairement et exclusivement dans une expérience de visionnage mobile. Elle ne s’embarrassera donc pas de la polémique générée par Netflix et The Irishman par exemple, qui posait la question d’un visionnage d’un contenu diffusé autrement que « the way it was intended »…

Quibi n’a pas encore de date de lancement en France, mais on croise les doigts pour en apprendre plus bientôt.