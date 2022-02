Justified : Quentin Tarantino devrait réaliser des épisodes de la nouvelle série

Alors que "Justified" va avoir droit à une suite, on apprend que la nouvelle série pourrait être en partie réalisée par Quentin Tarantino. Le cinéaste pourrait diriger un ou deux épisodes.

Une suite se prépare pour Justified

Il y a quelques semaines on vous annonçait que la série Justified allait avoir droit à une suite. Porté pendant six saisons par Timothy Olyphant, le show mettait en scène le marshall Raylan Givens, de retour au Kentucky après une bavure. Dans sa ville d'origine, il va recroiser d'anciennes connaissances, pas toutes recommandables. Dès lors, il va tenter de remettre de l'ordre avec des méthodes peu orthodoxes.

Justified ©FX

La chaîne FX a donc décidé de lancer une suite avec Justified: City Primeval. Une nouvelle série, toujours avec Timothy Olyphant. Un projet qui ressemble à celui de Showtime qui a récemment relancé Dexter avec la mini-série New Blood. Enfin, précisons qu'il s'agira ici d'une adaptation de la nouvelle City Primeval: High Noon In Detroit d'Elmore Leonard, à l'origine du personnage.

Quentin Tarantino de retour sur le petit écran ?

Si le retour de Timothy Olyphant est une bonne nouvelle, Deadline nous en annonce une encore meilleure. D'après le média américain, Quentin Tarantino serait sur le point de signer pour réaliser un ou deux épisodes de la série. On connaît l'intérêt du cinéaste pour le western. Et ceux qui ont un peu vu la série savent qu'elle tend grandement vers ce genre tout en étant, à la base, une série policière.

Kill Bill ©Miramax Films

De plus, alors que Tarantino s'approche de la retraite cinématographique (puisqu'il compte ne plus faire de films après son dixième), on serait bien heureux de l'avoir encore derrière la caméra, même le temps d'un épisode de série. Enfin, précisons qu'il ne s'agirait pas vraiment d'une première pour le cinéaste. Par le passé il avait déjà dirigé des épisodes de séries. L'épisode 24 de la première saison d'Urgences (1995), ainsi que les épisodes 24 et 25 de la cinquième saison des Experts (2005).