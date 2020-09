Kaamelott : le générique revu façon Friends

Quand « Kaamelott » rencontre « Friends » ! La chaîne YouTube « Lundoars » a partagé un mashup plutôt fun entre les deux séries humoristiques. Le rendu est hilarant et sied parfaitement à la série d'Alexandre Astier.

De Friends à Kaamelott

D'un côté, il y a Friends. Créée en 1994 par David Crane et Marta Kauffman, cette série américaine a été diffusée pendant dix ans sur la chaîne NBC, pour le plus grand plaisir des fans. 10 saisons, 237 épisodes de 22 minutes, pour un statut définitivement culte. Friends raconte le quotidien d'une bande d'amis dans un appartement new-yorkais. En dix ans, les showrunners ont raconté la vie quotidienne de six amis, leur évolution professionnelle et affective. Friends est devenu la sitcom la plus emblématique de sa génération, et demeure encore aujourd'hui une référence. Côté casting, le show réunissait une distribution quatre étoiles avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer.

De l'autre côté, il y a Kaamelott. Autre série culte, cette production française créée en 2005 a rencontré un énorme succès. Pendant quatre ans, Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves Robin ont dérivé la légende du Roi Arthur à travers de petites scénettes. En 6 saisons et 458 épisodes, Alexandre Astier a mélangé les genres et s'est attiré les louanges des critiques et du public. Il a commencé avec un format de 3 minutes, puis les épisodes sont passés à 7 minutes ; enfin les dernières saisons proposaient des épisodes de 45 minutes. Des changements de durées pour des modifications de tons qui font également la renommée de la série. Côté casting, Kaamelott a réuni tout le fleuron du cinéma français. Mais quelques comédiens récurrents venaient donner la réplique au Roi Arthur interprété par Alexandre Astier. Ainsi, la distribution réunissait notamment Lionnel Astier, Simon Astier, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Jacques Chambon, etc... De nombreux guests comme Elie Semoun, Antoine De Caunes, Audrey Fleurot, Bruno Salomone venaient régulièrement faire des apparitions.

Un mashup diablement efficace

Les petits malins de Lundoars ont décidé d'offrir une rencontre entre ces deux séries cultes. À travers un mashup hilarant, ils ont monté le générique de Friends sur les images de Kaamelott. La musique du show américain est reprise ainsi que la typographie du générique pour les appliquer sur la sérié médiévale. Et le rendu fonctionne à la perfection :

Pour rappel, les deux séries seront prochainement de retour. Friends reviendra lors d'une réunion spéciale de tout le casting d'antan. Celui-ci a été tourné cet été, et sans date de sortie précise. Mais ce retour 16 ans après la fin du show est toujours d'actualité. Il sera diffusé à l'automne sur HBO Max. Initialement, cet épisode devait sortir en mai dernier, pour accompagner le lancement de la plateforme. Mais la pandémie de Covid-19 a retardé la production de cette réunion tant attendue.

La série culte Kaamelott va également faire son retour, mais sur grand écran. Après des années de teasing et de travail, Alexandre Astier a enfin terminé son adaptation cinématographique de Kaamelott. Le film aussi a été repoussé à cause du Covid-19, mais devrait néanmoins sortir dans les salles obscures. Attendu le 25 novembre prochain, il s'agit du premier volet d'une saga en deux épisodes. Pour l'occasion, Astier s'entoure de sa troupe habituelle, pour réserver le meilleur retour possible au Roi Arthur.