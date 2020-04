Killing Eve : comment [SPOILER] peut être en vie dans la saison 3 ?

La nouvelle showrunneuse de "Killing Eve" explique comment un personnage supposé mort dans la saison 2 a pu revenir dans la saison 3. Attention, si vous êtes en retard sur la saison 2 de "Killing Eve", que vous n'avez pas vu son final, ni les bandes-annonces de la saison 3, cet article contient des SPOILERS !

En peu de temps Killing Eve s'est faite une petite réputation. La série créée par Phoebe Waller-Bridge a rapidement trouvé son public, notamment grâce à un concept attrayant. On y suit dans un premier temps la poursuite de Villanelle, une assassin psychopathe, par Eve Polastri, une agent du MI-5. Sauf que toutes deux développent une obsession pour l'autre, et une drôle de relation malsaine se met ainsi en place. Sauf qu'à la fin de la saison 2, un événement inattendu a redistribué les cartes... Attention, SPOILERS !

Nouvelle pirouette scénaristique pour Killing Eve

A la fin de la saison 2 de Killing Eve, Eve découvre une énième manipulation de la part de Villanelle. Cette dernière s'est arrangée pour que la désormais ex-agent assassine un homme pour elle, alors qu'elle pouvait se sauver toute seule. Après cette révélation, Eve décide de quitter la tueuse. Mais celle-ci n'accepte pas de "se faire larguer" et lui tire dans le dos avant de partir en laissant un corps inerte sur le sol. Tout portait donc à croire que le personnage interprété par Sandra Ho était mort et ne pouvait pas revenir dans la saison 3. Sauf que les scénaristes en ont décidé autrement.

Alors que la saison 3 s'apprête à débuter, la nouvelle showrunneuse Suzanne Heathcote a expliqué (via TV Line) comment un retour d'Eve a été possible. Car si la série veut rester cohérente et crédible, il faut bien une explication. Villanelle étant une tueuse professionnelle qui ne peut pas rater sa cible aussi facilement.

On en a beaucoup discuté. C'était un vrai casse-tête. On a dû prendre le temps de réfléchir pour trouver une réponse. Le seul moyen de garder une cohérence avec Villanelle et de faire survivre Eve était que Villanelle la laisse là, elle aurait commencé à se vider de son sang, durant quelques minutes, et elle aurait été découverte par des touristes. C'est aussi simple que cela et elle parvient à survivre.

Une explication pour le moins facile de la part des scénaristes et qui montre bien les lacunes que peut parfois avoir la série depuis la saison 2. Trop souvent on a pu sentir les scénaristes improviser et se sortir de situations compliquées par des retournements de situations improbables. La survie d'Eve en est le parfait exemple.

Néanmoins, on comprend que Killing Eve ne puisse pas se passer de ce personnage central. On ne peut qu'espérer que cet écart ouvre la porte à une saison 3 plus maîtrisée. La réponse à partir du 13 avril sur MyCanal.