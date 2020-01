Killing Eve déjà renouvelée pour une saison 4

Vous avez aimé ? Partagez :

Si la saison 3 de « Killing Eve » est prévue pour ce printemps, on vient d’apprendre qu’on pourra compter sur une quatrième saison. Toujours plus d’Eve et de Villanelle ? On dit oui bien sûr !

BBC America l’a annoncé officiellement, les aventures d’Eve et Villanelle ne sont pas prêtes de se clôturer de sitôt, et c’est tant mieux ! D’ailleurs, la série d’espionnage aux multiples nominations, notamment aux Golden Globes cette année encore, a déjà fait quelque peu parler d’elle concernant la saison 3. On vous rafraîchit la mémoire ?

Un cliffhanger qui a fait monter la tension encore d’un cran

On mentirait si on disait qu’on s’était bien remis du dernier épisode de la saison 2 de Killing Eve. Rappelez-vous, dans celui-ci on a vu Villanelle tirer sur Eve, et tout simplement quitter la scène de crime. Il semblait donc évident que dès ce cliffhanger, la saison 3 du show avait les bases pour ses prochains épisodes.

Entertainment Weekly, qui a divulgué le renouvellement pour la saison 4, avait déjà abordé ce sujet avec l’interprète d’Eve, Sandra Oh. Celle-ci avait alors avoué qu’elle se posait tout autant de questions que les spectateurs concernant son personnage. Notamment : Est-ce que cet épisode va changer la vie d’Eve à tout jamais ou va-t-elle rester la même ?

Quelques mois plus tard, l’actrice est de nouveau sur l’avenir de son héroïne en expliquant que :

Lorsque l’on pense que quelqu’un est décédé, on apprend à vivre avec. Or ici, la personne n’est pas six pieds sous terre. Alors est-ce que cette perspective change les relations qu’elle pouvait avoir jusque là ? Est-ce que de nouvelles opportunités apparaissent ? Et enfin, est-ce que l’on repart de zéro ou l’on finit ce que l’on a commencé ?

Killing Eve voit son casting s’enrichir

On doit bien l’avouer, ce cliffhanger nous fait encore trépigner d’impatience rien que d’en parler. Alors, imaginez ce que c’est depuis l’annonce de la venue de Camille Cottin dans la saison 3 !

Mais elle n’est pas la seule à rejoindre le casting du show de BBC America. Gemma Whelan (Game of Thrones), Predrag Bjelac (Harry Potter), Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (A Christmas Prince: The Royal Wedding), Turlough Convery (Ready Player One), Evgenia Dodina (One week and a day) mais aussi Dame Harriet Walter (Succession) et Danny Sapani (Harlots) seront aussi de la partie !

Vous l’aurez compris, en attendant la saison 4 de Killing Eve, Sandra Oh et Jodie Comer seront de retour dès le printemps pour la saison 3.