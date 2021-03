Killing Eve : la série s'arrêtera avec la saison 4

La prochaine saison de "Killing Eve" sera la dernière. Le petit jeu entre l'agente Eve et la tueuse Villanelle n'ira pas plus loin et trouvera un point final dans la quatrième salve d'épisodes. Mais l'univers pourrait, à l'avenir, se développer autrement.

Killing Eve : une série féministe

Acclamée à son lancement en 2018, la série Killing Eve s'inscrit avec justesse dans l'air du temps. Au départ, on retrouve Phoebe Waller-Bridge qui adapte la saga littéraire Codename Villlanelle. Si elle s'est depuis mise en retrait, le programme continue sa marche en avant avec Eve (Sandra Oh) et Villanelle (Jodie Comer), deux femmes qui s'opposent. La première travaille pour le compte du MI5 et se retrouve engagée pour arrêter la seconde, une tueuse imprévisibles aux méthodes très particulières. Leur affrontement a pris une tournure très étrange avec le temps, au point que chacune a développé une fascination pour l'autre. Dans le fond, elle ne sont pas aussi différentes que ce qu'elles peuvent penser. Au bout de la troisième saison, leurs rapports ont changé et on a laissé le duo sur une séparation. Il ne fait pas de doute qu'elles se retrouveront très prochainement.

Killing Eve ©BBC America

La saison 4 sera la dernière

Le diffuseur AMC vient d'annoncer que Killing Eve n'allait pas se prolonger après la saison 4. La conclusion tiendra sur huit épisodes dont le tournage commencera au début de l'été. C'est cette fois Laura Neal qui a été choisie pour le scénario. Bien malin est celui qui peut prédire quelle sera la fin. En dépit de cette annonce, la chaîne ne souhaite pas pour autant laisser tomber l'univers et ne serait pas contre le développement de créations annexes. Le brainstorming a d'ailleurs déjà commencé, puisque plusieurs idées sont étudiées pour des spin-offs. Le problème est que ni Sandra Oh ni Jodie Comer ne devraient participer ! Ce qui change radicalement la donne tant elles sont importantes. Comment se débrouiller sans ces deux actrices et personnages ? Alors qu'il serait possible d'explorer le passé de l'une ou de l'autre, la chaîne entend plutôt partir dans une direction très différente. Le risque est de rendre l'attachement à l'univers peu évident pour le public.

On attendra évidemment plus d'informations pour juger mais cette ambition n'est pas particulièrement réjouissante. Quant à Killing Eve, le retour risque d'intervenir quelque part entre la fin de l'année en cours et la première moitié de 2022. Pour rappel, en France, c'est sur Canal+ que la diffusion se passe.