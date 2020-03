Killing Eve : nouvelle date et un trailer pour la saison 3 !

En ce moment, nous sommes habitués à des productions reportées, des sorties de films annulées mais pas cette fois. La saison 3 de Killing Eve, qui devait se dévoiler le 26 avril, a été avancée au 12 avril. Une bonne nouvelle qui ne manquera pas de ravir les fans de la série. Regardez le trailer ci-dessus.

a déclaré la présidente d'AMC Networks, Sarah Barnett.

Cette saison de Killing Eve creuse profondément psychologiquement, et avec des actrices comme Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw, le résultat est tout simplement étonnant.

La nouvelle, accompagnée d’un trailer donne envie de plonger dans la suite de Killing Eve; de l’humour noir, une musique quelque peu angoissante, et une tension encore plus forte entre nos anti-héroïnes préférées, nous avons hâte de savoir ce que va donner la suite de la série.

La fin de la saison 2 laissait présager la mort d’Eve (Villanelle lui ayant tiré dans le dos). Le titre de la série aurait pu aussi laisser présager la fin de ce personnage. Pourtant, le trailer nous confirme bien que Eve a survécu et que Villanelle est toujours aussi obsédée par elle.

Le synopsis officiel de la saison est le suivant :

La troisième saison de la série à succès continue l'histoire de deux femmes obsédées l’une par l'autre, mais qui essayent désespérément de vivre leurs vies séparément. Pour Villanelle (Jodie Comer), l’assassin au chômage, Eve (Sandra Oh) est bel et bien morte. Pour Eve, l’ex agent du MI6 obligée de vivre cachée, Villanelle ne la trouvera jamais. Tout semble bien aller jusqu’à ce qu’une mort choquante et personnelle les obligent encore une fois à prendre le même chemin. Ces retrouvailles vont leur coûter à toutes les deux des amitiés, de la famille, et des allégeances.. et peut-être même une partie de leur âme.