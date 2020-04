Killing Eve : que réserve le début de la saison 3 ?

"Killing Eve" revient avec la saison 3 disponible le 13 avril sur MyCanal, et diffusée À L’HEURE US sur CANAL+SÉRIES à partir du 15 avril. Retour sur le premier épisode de cette nouvelle saison. Attention, si vous n'avez pas vu la bande-annonce de la saison 3, cet article contient un spoiler.

A la fin de la saison 2 de Killing Eve, Villanelle était aux prises avec Raymond, un assassin des "Douze" envoyé pour l'éliminer. Ne pouvant lui échapper, Eve intervenait en tuant l'homme à coup de hache. Un premier meurtre violent pour Eve et désiré par Villanelle. Car celle-ci dévoilait par la suite une arme, qui lui aurait permis de se débarrasser elle-même de son assassin. Eve comprenant la manipulation de la sociopathe, décidait finalement de lui tourner le dos, avant de prendre une balle dans le dos par Villanelle, vexée par cette "rupture"...

Début timide, mais gros cliffhanger pour Killing Eve saison 3

On pensait Eve morte. Qu'on se rassure. Comme annoncé dans les bandes-annonces, la revoilà bel et bien pour cette saison 3 de Killing Eve, grâce à une pirouette scénaristique assez facile. Seulement la voilà dans une situation peu réjouissante. En effet, en ce début de saison, on la retrouve un brin déprimée, se contentant de travailler dans un restaurant coréen et de manger de la bouffe toute faite. Eve se fait discrète, loin du MI5 et de tout ce qui peut se rapprocher de Villanelle. Bien entendu, un événement exceptionnel l'amènera à croiser à nouveau la route de son ancienne amante.

Cette dernière, de son côté, tente d'ailleurs de passer à autre chose, en allant carrément se marier avec la première venue. Sauf qu'une vieille connaissance de la tueuse vient chambouler ses plans. Une confrontation entre les deux femmes qui donne lieu à une scène de violence absolument jouissive ! D'ailleurs, comme souvent avec Killing Eve, c'est bien Jodie Comer qui porte le show.

Résultat, mariage annulé, et revoilà Villanelle disponible pour reprendre du service. Mais en restant fidèle à elle-même. Toujours aussi dérangée, la sociopathe accepte de revenir à une certaine condition : qu'on lui offre une position de Gardienne, rôle annoncé comme étant au-dessus de Dasha et de Konstantin. La suite de la saison 3 devrait nous révéler plus précisément ce que cela implique.

Enfin, il ne faudrait pas oublier Carolyn. Après avoir enchaîné les décisions discutables, elle se retrouve dans le viseur de Diane, sa supérieure. Mais il en faut plus pour que l'agente aux nombreux visages se remette en question. Reste que le gros cliffhanger du premier épisode devrait provoquer un bouleversement chez elle.

Tournant principalement autour de ces trois groupes de personnages, Killing Eve saison 3 démarre avec un premier épisode qui ne propose pas de grands chamboulements. On retrouve le ton et l'ambiance qui a fait le succès de la série. Mais aussi déjà certains défauts de longueur qu'on pouvait ressentir en saison 2 (voir notre critique). A voir si la suite parviendra à corriger le tir et à proposer une nouvelle direction pertinente via le mélange d'attirance/répulsion qui anime Eve et Villanelle.

Killing Eve saison 3 est à découvrir à partir du 13 avril sur MyCanal.