Killing Eve saison 4 : le tournage prend un gros retard

On prend l'habitude de voir les films être reportés, ainsi que les tournages et la diffusion des séries. "Killing Eve" n'échappe à cette tendance forcée par le contexte sanitaire. La production de la saison 4 ne se déroulera pas cet été et provoquera un retard dans la diffusion.

Killing Eve de quoi ça parle ?

À son lancement, Killing Eve a fait très bonne impression auprès du public et de la presse. Son postulat de série policière était transcendé par sa portée féministe et son intelligence dans l'écriture (la construction des personnages était brillante). Le programme débute avec l'agent Eve Polastri (Sandra Oh) qui mène une existence professionnelle assez peu stimulante. Jusqu'au jour où elle est recrutée pour traquer une tueuse à gages (Jodie Comer) qui officie aux quatre coins du monde. Mais cette mission va prendre une tournure très étrange quand les deux femmes vont se découvrir une fascination réciproque. Très vite, leur relation à distance va les faire s'interroger sur qui elles sont. La première saison doit beaucoup à l'écriture de Phoebe Waller-Bridge. Malheureusement, on a perdu de la saveur en route avec les deux salves d'épisodes qui sont passées après. La faute à un changement de showrunneuse et un scénario qui n'était plus aussi percutant.

La saison 4 arrivera bien plus tard

Une quatrième saison avait été officialisée et devait se tourner à partir du mois prochain. Mais la situation sanitaire ne permet pas de garantir la sécurité de l'équipe. Deadline annonce que la production est reportée à une période indéterminée, le temps que les choses se calment. Le désavantage de Killing Eve est que l'intrigue doit se dérouler à plusieurs endroits en Europe et que les différents pays n'offrent pas les mêmes conditions de tournage. On ne sait pas encore dans quelles villes devaient se passer les prochains événements mais, par le passé, c'est dans des cités comme Bucarest ou Barcelone que ont été accueillis les personnages. Si des rumeurs ont laissé entendre que Sandra Oh n'était pas très contente d'aller tourner dans l'immédiat en Europe, le média américain rapporte que c'est le cas pour tous les talents d'Hollywood en ce moment. Compte tenu de ces paramètres, la saison 4 prend inévitablement du retard et ne sortira pas aux alentours d'avril 2021 comme on pouvait l'espérer. D'habitude, Killing Eve se tourne toujours à la même période pour arriver au printemps. On ne saurait même pas dire si elle pourra sortir en 2021. L'attente sera sûrement privilégiée plutôt que des réécritures pour adapter le scénario au contexte.