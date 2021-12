Killing Eve : un teaser et des nouvelles photos pour la saison 4

La saison 4 de "Killing Eve" se dévoile doucement avec un premier teaser et surtout plusieurs images. On apprend également que la série reprendra en février, du moins sur la BBC America.

Le succès de Killing Eve

Avec Killing Eve une partie du grand public a pu découvrir des nouveaux talents. Si on connaissait déjà Sandra Oh de Grey's Anatomy, la renommée de l'actrice Jodie Comer et de la créatrice Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) était moindre. Mais avec cette série britannique au style atypique, ces deux talents ont été révélés.

On y suit Eve Polastri (Sandra Oh) une agente du MI-5 chargée d'enquêter sur des meurtres orchestrés par l'assassin Villanelle (Jodie Comer). Cette dernière ne fait pas dans la discrétion, bien au contraire. Et elle va même prendre un certain plaisir à jouer au chat et à la souris avec Eve, développant une véritable obsession pour l'agent, qui elle-même va devenir fascinée par la tueuse. Si le concept de Killing Eve est accrocheur, c'est surtout le personnage excentrique de Villanelle, parfaitement interprété par Jodie Comer, qui permet à la série de sortir du lot.

Une date américaine et des images pour la saison 4

Killing Eve continue donc son bonhomme de chemin avec une quatrième saison qui ne devrait plus tarder. Si les trois premières se sont enchaînées chaque année, la saison 4 a mis plus de temps à être réalisée. Au final, c'est presque deux ans d'attente qui auront été nécessaires. En effet, alors qu'un premier teaser a été dévoilé par BBC America (en une d'article), on apprend que le show reprendra le 27 février. Du moins, aux Etats-Unis. Pour la France, Canal+ qui diffuse le programme, n'a pas encore précisé la date de diffusion.

En plus de cette première vidéo énigmatique, plusieurs photographies ont été mises en ligne par EW, dont cette image de Camille Cotin, présente depuis la saison 3 dans le rôle d'Hélène.

Camille Cottin (Helene) - Killing Eve ©Molnar/BBC

La saison 4 de Killing Eve sera la dernière, mais des potentiels spin-offs ont été évoqués. Rien de concret pour l'instant. Mais en cas de nouveau succès, il ne serait pas surprenant que la BBC tente de développer davantage l'univers.