Killing Eve : un teaser et une date pour la saison 3

« Killing Eve », déjà prolongée pour une quatrième saison, n’en finit plus de faire parler. Les amateurs du programme devraient donc particulièrement apprécier l’annonce par BBC America de la date de sortie du troisième chapitre – et le court trailer qui l’accompagne.

Le succès est au rendez-vous pour Killing Eve qui a connu une hausse d’audience assez incroyable tout au long de sa seconde saison. Pour vous donner une idée, une telle croissance n’avait plus été observée depuis la dernière saison de la cultissime Breaking Bad…

Attention au spoil si vous n’avez pas fini la saison 2 de la série… Car au début de la 3, la tueuse Villanelle (Jodie Comer) est convaincue d’en avoir fini avec Sandra Oh. Bon, on avoue que shooter quelqu’un dans le dos peut conforter dans cette idée. Pourquoi tant de haine, déjà ? Parce que Eve avait catégoriquement refusé de s’enfuir avec elle. Et maintenant, notre ancienne agent du MI6 est persuadée que l’assassin ne la retrouvera jamais. Qui a raison, qui a tort ? On ne devrait pas tarder à avoir la réponse. En effet, les deux protagonistes ne vont pas tarder à se retrouver lors de tragiques circonstances…

De l’amour à la mort

Dans cette saison 3, on retrouve of course les personnages secondaires récurrents de la série : Fiona Shaw (hello Tante Pétunia) ou Nina Sosanya (His Dark Materials). Mais de nouvelles venues font aussi leur apparition : parmi elles, Gemma Whelan (Yara dans Game of Thrones) ou encore notre frenchy Camille Cottin (Dix pour cent). Cette dernière a sans doute été remarquée par Phoebe Waller-Bridge, créatrice du show. En effet, Cottin joue le rôle principal dans le remake de Fleabag, un autre programme conçu par Waller-Bridge.

On ne sait pas pour vous, mais on a vraiment hâte de retrouver le binôme phare de Killing Eve. Sandra Oh, inoubliable Christina Yang dans Grey’s Anatomy, s’apprête d’ailleurs à tourner dans Invincible, une série Amazon avec JK Simmons et Seth Rogen.

« Invincible », un clin d’œil à son personnage dans la série ? Ce dont on est sûr, c’est que cette histoire de fascination et de haine ne pourra pas bien finir. La chaîne surfe sur cette tension insoutenable entre les deux héroïnes. Un trailer pour la Saint-Valentin a même été dévoilé !

Sur la partition bien connue d’Händel Messiah, un chœur scande « Hallelujah ». Un montage rapide dans les tons de rouge (l’amour – la mort) dévoile le visage des deux femmes, qui apparaissent successivement à l’écran. Une mise en bouche sensuelle et décalée comme on les aime qui en profite pour dévoiler une date de sortie…

Alors, prêts à retomber dans vos mauvais travers devant Killing Eve, dès le 26 avril ?