Killing Eve : une scénariste de Sex Education pour la saison 4

La saison 3 de « Killing Eve » qui arrive en avril prochain ne sera pas la dernière. La série de la BBC se prolongera pour une autre salve d’épisodes et continue de changer de scénariste à chaque fois. Elle s’est cette fois dégotée celle de « Sex Education » pour en dessiner les contours.

Quasiment tout le monde, la presse comme le public, sera d’accord pour saluer les grandes qualités de la première saison de Killing Eve. Phoebe Waller-Bridge se servait d’un postulat de thriller policier pour dépeindre la relation d’attirance/répulsion entre une agente du MI5 et une tueuse inventive impliquée dans plusieurs meurtres internationaux. Les deux femmes se livraient à un jeu du chat et de la souris, en développant un lien particulier. C’était intelligent, bien mené, surprenant, trépidant et, surtout, très moderne dans l’approche !

On aurait adoré aimer de la même façon la seconde saison de Killing Eve, qui a hélas perdu un peu de son charme en cours de route. Phoebe Waller-Bridge n’était plus à l’écriture, pour laisser Emerald Fennell tenter sa chance. La différence s’est faite sentir…. Pour la prochaine saison 3, encore du changement à prévoir avec Suzanne Heathcote comme principale scénariste du show. On attendra de voir comment les choses vont se passer après les événements du dernier final. Villanelle avait tiré sur Eve et les premières images annoncent un personnage principal qui abandonné ses fonctions pour bosser dans un restaurant. Un changement de cap qui devrait n’être que temporaire, le temps qu’elle soit convaincue de remettre les pieds dans le bain…

Une nouvelle scénariste pour Killing Eve

Killing Eve recommencera le 26 avril prochain sur BBC America et, pour nous, c’est encore vers Canal+ qu’on s’orientera avec une diffusion en US+24. Qu’importe ce qu’elle va nous réserver, une autre saison va voir le jour. Pour ne pas changer de d’habitude, une nouvelle femme a été choisie pour le scénario. C’est désormais Laura Neal qui aura la responsabilité de piloter cette partie de la conception du show. Elle a notamment travaillé sur Sex Education, l’une des grandes réussites du catalogue Netflix. C’est un bon indicateur de la future qualité de cette saison 4 de Killing Eve, même si elle va grandement dépendre de ce qu’il se passera dans la troisième. Le scénario que devra imaginer Laura Neal avec son équipe n’est pas encore présenté comme le dernier, de quoi laisser penser que Killing Eve puisse atteindre la barre des cinq saisons.