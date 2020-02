Killing Eve : Villanelle est un vrai clown sur les photos de la saison 3

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Véritable petite bombe lors de son lancement, « Killing Eve » a perdu en chemin une partie de sa saveur lors de la seconde saison. Même sans Phoebe Waller-Bridge comme showrunneuse, la série continue et se montre dans des images de la troisième saison.

On a couvert de superlatifs et de compliments Killing Eve en 2018. Phoebe Waller-Bridge a mis en place un programme qui proposait un affrontement au sommet entre deux femmes. Sandra Oh incarne dedans Eve Polastri, une agente du MI5 lancée sur les traces de Villanelle, une redoutable tueuse campait par Jodie Comer. La série s’imposait comme un parfait prolongement du mouvement #MeToo en donnant aux femmes le contrôle sur un genre très masculin. Phoebe Waller-Bridge y était pour beaucoup dans la réussite de Killing Eve, en arrivant par son écriture à chambouler les codes et en nous surprenant constamment dans un déroulé singulier. Le cliffhanger de la fin de saison donnait terriblement envie de voir la suite, sauf que la seconde saison s’est avérée être en deçà des attentes. Emerald Fennell avait pris la relève au scénario mais elle n’avait pas la finesse de son prédécesseur.

Des premières images de la saison 3 de Killing Eve

La troisième saison de Killing Eve ne va pas tarder. Elle est annoncée pour le 26 avril prochain sur BBC America. En France, Canal+ devrait se charger de la diffusion dans la foulée en US+24. À l’approche de son lancement, la série s’offre une sortie dans les pages d’Entertainment Weekly avec une poignée d’images. La plus remarquable est celle de Villanelle dans la peau d’un clown. Habituée à se camoufler, la jeune femme fait très fort sur ce coup !

On s’attardera aussi sur une autre, montrant Eve dans son nouveau boulot. Après les événements de la fin de la saison 2 (Villanelle lui avait tirée dessus), elle semble désormais travailler pour un restaurant et a tourné la page. Mais la tueuse étant encore en liberté, Carolyn (Fiona Shaw) devrait avoir quelques arguments pour la remettre en selle.

Le lien si spécial entre les deux femmes entrera aussi en compte pour lui donner envie de se lancer à ses trousses. Il est évident qu’elles ont des choses à régler et qu’Eve, marquée par la tournure qu’a pris ce jeu de cache-cache voudra en finir. On ne sait pas si la saison 3 de Killing Eve sera la dernière mais on espère qu’elle retrouvera la verve de la première.

Découvrez ci-dessous le reste des premières images :