Killing Eve : Villanelle a "changé" dans la bande-annonce de la saison 4

"Killing Eve" va revenir pour une saison 4 qui sera la dernière. Le show porté par Jodie Comer et Sandra Oh se dévoile avec une bande-annonce en attendant la diffusion prévue sur Canal+ à partir du 28 février.

Villanelle et Eve se retrouvent dans la bande-annonce

On avait laissé Villanelle et Eve sur un pont à la fin de la saison 3 de Killing Eve. Le duo emblématique qui porte la série avait finalement décidé de se séparer. Partant chacune de leur côté, elles se regardaient tout de même une dernière fois. Mais ce n'était pas des adieux puisqu'une saison 4 arrivera prochainement. Dans celle-ci, on retrouvera Eve qui tente de refaire sa vie, avec un nouveau compagnon, et l'enquête sur les Douze qui se poursuit. De son côté, Villanelle va essayer de ne plus tuer. Mais difficile pour elle de résister à ses pulsions comme elle l'avoue à son psy dans la bande-annonce de la prochaine saison (en une d'article).

Killing Eve ©BBC America

Comme on peut le voir dans la vidéo, Villanelle affirme avoir changé. Elle se présente devant Eve, dans une tenue blanche et avec une croix pour symboliser son innocence retrouvée. La jeune femme serait-elle allée faire une thérapie chez les nonnes ? C'est ce qui semble être l'idée mais évidemment Eve (et nous-même) n'y croit pas vraiment. Pour elle, Villanelle ne peut pas changer sa nature. Et la compare même au scorpion dans la fameuse fable. Ce à quoi Villanelle rétorque que c'est peut-être Eve le scorpion dans toute cette affaire... Rappelons qu'à la fin de la saison 3, elles comprenaient qu'elles étaient toutes les deux responsables de la mort de Dasha.

Une dernière saison pour Killing Eve

La saison 4 de Killing Eve sera la dernière. La série aura eu des hauts et des bas mais ce sera démarquée en grande partie grâce à la prestation de Jodie Comer dans le rôle de Villanelle. Sandra Oh est évidemment toujours là pour jouer Eve, tout comme Fiona Shaw et Kim Bodnia pour incarner Carolyn et Konstantin. Camille Cottin sera également de retour. Les derniers épisodes seront diffusés à partir du 28 février sur Canal+. Soit vingt-quatre heures après les Etats-Unis.