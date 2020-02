Kingdom (Netflix) : une bande-annonce sanglante pour la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

La saison 2 de « Kingdom » arrivera le 13 mars sur Netflix. La série de zombies sud-coréenne promet de gagner en intensité avec cette nouvelle salve d’épisodes, dont on découvre un aperçu avec un nouveau teaser.

C’est peu dire que la première saison de Kingdom nous a un peu laissé sur notre faim. Il faut dire qu’on attendait beaucoup de cette première excursion de Kim Seong-hoon (qui a réalisé toute la première saison) sur un format long, et qui plus est avec des zombies dedans. Le réalisateur sud-coréen avait montré de très bonnes choses avec Hard Day et Tunnel, qui tous les deux parvenaient déjà à laisser entrevoir des possibilités horrifiques dans des genres totalement différents. Mais en réalisant la première saison de Kingdom, le cinéaste semblait sur la retenue. On espère donc que la saison 2 se lâchera davantage.

Kingdom, une saison 2 encore plus terrifiante

Etant donné le final de la saison 1, qui annonçait enfin un grand affrontement entre zombies et une armée d’humains, la saison 2 devrait vite corriger le tir, comme en atteste la nouvelle bande-annonce dévoilée par le Netflix des Philippines (à découvrir en une de l’article). Un teaser plus long que les précédentes vidéos qui offre son lot d’images sanglantes.

On retrouve ainsi nos héros là où on les avait laissés, faisant face à une horde de zombies. Puis, ils finiront par comprendre un peu mieux comment fonctionne ces créatures attirées par le sang. Mais surtout la fin de la vidéo promotionnelle rappelle que la série tient sur son discours politique, et sur l’opposition entre le peuple jeté en pâtures et ceux qui gouvernent. Car les véritables monstres ne sont pas forcément les zombies…

La saison 2 de Kingdom sera à découvrir le 13 mars sur Netflix.