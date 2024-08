« Il y a eu des erreurs » : Kit Harington donne son avis sur la fin de Game of Thrones

L’énorme cote de popularité de "Game of Thrones" a brusquement baissé après la diffusion de la dernière saison de la série, qui a provoqué la colère de nombreux fans. Des années après, Kit Harington est revenu sur cette fin.

Game of Thrones, un phénomène populaire avant une fin très critiquée

Pendant sa diffusion, de 2011 à 2019, Game of Thrones a rassemblé des millions de spectateurs. Véritable phénomène de société, la série a été la plus populaire de son époque. Et même la plus populaire de l’Histoire de HBO. Elle aura donc clairement marqué les années 2010 de son empreinte. Toutefois, pour certains, la série n’a pas eu le final qu’elle aurait mérité. Car la dernière saison de Game of Thrones a déçu de très nombreux fans. Parmi les critiques entendues, beaucoup ont estimé que le dernier chapitre du show avait été bâclé. Des années après la diffusion des derniers épisodes, Kit Harington a donné son avis sur le sujet.

Kit Harington - Game of Thrones ©HBO

Kit Harington ne pense pas qu’une autre saison aurait pu être faite

Kit Harington s’est entretenu avec GQ il y a peu. Celui qui a longtemps interprété Jon Snow a été invité à donner son opinion concernant les mauvaises critiques de la fin de Game of Thrones. Notamment celles qui parlaient d’une dernière saison bâclée. Sur ce sujet, il a avoué que ces reproches étaient peut-être justifiés. Mais il a aussi expliqué que l’équipe du film n’aurait sans doute pas pu étendre l’histoire sur une nouvelle saison :

Je pense que, s’il y a eu une faute avec la fin de Game of Thrones, c’est que nous étions tous si put** de fatigués, et nous n’aurions pas pu continuer plus longtemps. Et donc, je comprends que des gens aient pensé que la fin avait été bâclée, et je suis peut-être d’accord avec eux. Mais je ne suis pas sûr qu’il y avait une alternative. Je regarde des photos de moi dans cette dernière saison et j’ai l’air épuisé. J’ai l’air lessivé. Je n’avais pas l’énergie pour une autre saison.

L’acteur s’est aussi exprimé plus spécifiquement sur le dernier épisode de Game of Thrones. Après avoir expliqué que chacun avait le droit d’avoir son avis sur le sujet, il a concédé ceci : « Je pense que vers la fin, peut-être qu’il y a eu des erreurs en termes d’histoire. » Ainsi, selon lui, certains « choix intéressants » n’ont « pas vraiment marché. »

L’acteur revient sur l’annulation du spin-off sur Jon Snow

Kit Harington est aussi revenu sur l’annulation du spin-off sur Jon Snow. Comme expliqué en avril dernier, celui-ci a finalement été laissé de côté après avoir été développé pendant un moment. Au cours de son interview avec GQ, le comédien a expliqué que c’était HBO qui lui avait au départ proposé cette idée. Ayant d’abord refusé, il a ensuite réfléchi à une possible histoire sur « le soldat après la guerre ».

Mais finalement, rien n’a été assez convaincant pour l’acteur. Ce dernier a alors préféré laisser de côté cette idée. Car il ne voulait surtout pas proposer aux fans « quelque chose de pas bon ». À moins que le projet ne soit relancé dans le futur, on ne verra donc pas de nouvelles histoires sur Jon Snow.