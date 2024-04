Le spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow ne verra pas le jour, Kit Harington explique pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les fans de Game of Thrones qui avaient envie d'avoir des nouvelles de Jon Snow : le spin-off sur le personnage incarné par Kit Harington n'est désormais plus en développement du côté de HBO. Le comédien a expliqué les raisons derrière.

Game of Thrones : le spin-off sur Jon Snow ne verra pas le jour

Après l'arrêt de Game of Thrones en 2019, HBO a commencé à réfléchir à différents spin-offs autour de l'univers imaginé par George R.R. Martin, pour continuer à capitaliser sur cette saga (très) lucrative. Le premier projet à avoir été annoncé était une série se déroulant durant la première arrivée des Marcheurs Blancs à Westeros. Porté par Naomi Watts, ce spin-off n'a finalement pas vu le jour, après le tournage du pilote, jugé insatisfaisant par la chaîne américaine (mais des premières images ont fuité il y a peu).

Le deuxième projet à avoir été mis en chantier par HBO était House of the Dragon, la série préquelle qui s'intéresse à la guerre de succession au sein de la famille Targaryen. La première saison sortie à l'été 2022 a été un énorme succès, et la saison 2 est attendue en juin prochain.

Parmi les autres projets actuellement en développement, il y a un projet de série sur la conquête d'Aegon Targaryen, un autre qui se déroulera un siècle avant les événements de la série originale, baptisé A Knight of The Seven Kingdom. et il y avait le fameux spin-off sur Jon Snow, censé se dérouler après les événements de la fin de Game of Thrones, alors que le personnage repartait pour prendre la direction de la Garde de nuit. Malheureusement, la série ne verra pas le jour.

Kit Harington s'explique

Dans une récente interview accordée à Screen Rant, Kit Harington a expliqué que la série sur Jon Snow n'était plus en développement du côté de HBO. La raison avancée est que la chaîne n'a pas trouvé la bonne histoire à raconter :

"Je n'en avais jamais vraiment parlé car le projet était en phase de développement. Je tenais à éviter que des fuites révèlent son existence et je ne souhaitais pas non plus déclencher ces spéculations où tout le monde commence à se faire des idées, en espérant ou en dénigrant le concept, alors qu'il se pourrait que ça n'aboutisse jamais. Lorsqu'on développe un projet, on examine toutes les possibilités pour déterminer s'il en vaut la peine.

Et pour l'instant, la réponse est non. Actuellement, le projet est mis de côté, parce que nous n'avons pas réussi à trouver une histoire qui nous passionne tous suffisamment. Nous avons donc choisi de mettre le projet en pause pour le moment. Il se peut qu'à l'avenir, nous décidions de le reprendre, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il reste bien rangé sur l'étagère."

A déclaré Kit Harington, actuellement en pleine promotion de son nouveau film, Blood for Dust.

Faire sans George R.R. Martin

Le challenge pour HBO concernant ce spin-off de Game of Thrones consacré à Jon Snow réside essentiellement dans le fait que cette histoire ne repose pas sur des écrits déjà sortis de George R.R. Martin. Les auteurs doivent donc imaginer de A à Z ce qu'il advient du personnage après les événements de la fin de la série, contrairement à House of the Dragon qui est basé sur les deux tomes de Feu et Sang, ou encore A Knight of The Seven Kingdom, qui est également une collection de nouvelles de l'auteur parue en 2015.