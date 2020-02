Kung-Fu: la série reboot sera portée par une actrice de Legacies

Vous avez aimé ? Partagez :

Le reboot de « Kung-Fu », la série culte des années 70, vient de trouver son interprète principal. Olivia Liang, vu dans Legacies, a signé pour incarner le personnage de Nicky Chen, qui sera au centre de l’intrigue.

À l’heure des reboots développés à n’en plus finir à Hollywood, on apprenait à l’automne dernier qu’une nouvelle série viendrait réactualiser l’histoire de Kung-Fu, le célèbre show de trois saisons des années 70.

Dans la série originale, David Carradine, qui jouait le personnage de Bill dans Kill Bill : volume 1 et sa suite, de Tarantino, incarnait le prêtre Shaolin Kwai Chang Caine. Celui-ci parcourait les États-Unis à la recherche de son frère, apportant au passage son aide à ceux qui en avaient besoin. La série avait déjà connu une suite au cinéma, dans Kung-Fu : The Movie, puis deux autres suites à la télévision, Kung-Fu : The Next Generation et Kung-Fu : la Légende Continue.

C’est désormais le réseau américain CW qui développe le nouveau projet de reboot. Et celui-ci vient de trouver son interprète principal. Contrairement au personnage de la série crée par Ed Spielman, Jerry Thorpe et Herman Miller, il s’agira cette fois d’une jeune femme.

Une nouvelle héroïne pour remplacer Carradine

Olivia Liang, vue dans Legacies dans le rôle d’Alyssa Chang, vient de signer pour incarner le principal protagoniste de l’histoire, remplaçant ainsi le personnage de David Carradine dans la version originale. Elle rejoint ainsi Tzi Ma, bientôt à l’affiche de Mulan, et Tan Kheng Hua, vue notamment dans Crazy Rich Asians, qui avaient déjà signé pour le projet.

La nouvelle série sera centrée sur Nicky Chen (Liang) une jeune Sino-Américaine qui abandonne l’université pour entamer un voyage vers un monastère isolé de Chine. Mais lorsqu’elle revient chez elle, elle découvre sa ville natale en proie au crime et à la corruption, et décide d’utiliser ses capacités en arts martiaux et ses valeurs de Shaolin pour protéger sa ville, tout en traquant l’assassin qui a tué son mentor.

Ma et Kheng Hua joueront quant à eux Jin Chen et Mei-Lei, les deux parents restaurateurs de la jeune femme. Ils devront gérer à la fois le retour de leur fille et les secrets qui menacent de détruire leurs vies.

La série sera développée par Christina M. Kim et Martin Gero, qui ont déjà collaboré ensemble sur Blindspot. Prévue pour cette année, elle n’a pas encore de date de sortie.