La Belle et la Bête : un préquel est en préparation pour Disney+

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Non content d’exploiter ses classiques pour faire des remakes, Disney chercher des moyens alternatifs pour prolonger le plaisir et étendre les différents univers. Après une nouvelle version de « La Belle et la Bête », un préquel est en préparation sous la forme d’une série.

La Belle et la Bête de Bill Condon est l’un des gros cartons qui prouvent à Disney qu’ils ont raison de reprendre leurs classiques animés pour les transformer en des versions en live. Son score au box-office parle pour lui. Avec 1.2 milliard de dollars à travers le monde, le carton est plus que flagrant.

The Hollywood Reporter annonce que ce succès a donné envie à Disney de préparer un préquel. À priori pas de Belle ni de Bête (à moins qu’un ou deux caméos viennent pimenter ça) dans cette histoire, parce que ce sera Gaston et son acolyte LeFou qui seront au centre de ce préquel. Respectivement campés par Luke Evans et Josh Gad dans le film de 2017, ils vont tous les deux reprendre leur rôle pour un projet qui sortira sur Disney+.

Le studio estime que cette idée peut intéresser ses abonnés et veut assembler un programme qui tiendra sur six épisodes. Des phases musicales seront dedans, avec le compositeur des musiques du film, Alan Menken, qui est en négociations pour revenir.

Gaston, de méchant à héros ?

Le personnage de Gaston n’est pas issu du conte qui a inspiré le dessin-animé de Disney. Inventé pour cette occasion, il est devenu le principal méchant de l’histoire, en convoitant Belle. C’est lui qui mène l’assaut pour la sortir du château de la Bête. LeFou est, lui, son bras droit – le réalisateur Bill Condon avait expliqué lors de la sortie de son film qu’il était gay et attiré par Gaston. Disney veut donc s’attarder sur un personnage à connotation négative dans cette série mais elle devrait normalement trouver des parades pour le rendre plus sympathique dans les aventures qu’il doit vivre. Disons que Gaston ne respire pas l’intelligence et il faudra travailler sur sa caractérisation pour le public s’attache à lui sans qu’il ne passe pour un clown.

Josh Gad est impliqué comme co-créateur, ce qui laisse penser quel la série prendra une direction plutôt comique. D’après ce qu’avance le média américain, la genèse de ce projet proviendrait de l’époque où Gad travaillait sur un retour des Muppets pour Disney. Ce projet avorté lui permet maintenant de s’occuper de celui-là.