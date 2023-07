La Cage : après "Validé", Franck Gastambide réalise une série sur le MMA

Deuxième série pour Franck Gastambide qui, après "Validé", va nous plonger dans le monde du MMA avec "La Cage". La série, qui sera diffusée sur Netflix, est actuellement en tournage et compte à son casting de prestigieux combattants.

Franck Gastambide, des studios à l'octogone

Le scénariste et réalisateur Franck Gastambide enchaîne les projets. Alors que son dernier film Medellin a connu un succès mondial sur Prime Video, c'est pour une plateforme concurrente, la bien connue Netflix, que l'auteur de la série Validé réalise une nouvelle série, centrée sur son sport préféré : le Mixed Martial Arts, plus connu sous son abréviation MMA. Cette série, intitulée La Cage, sera la première série française sur ce sport de combat. Une discipline d'abord mal vue lors de son apparition, jugée très violente, mais qui est devenue ultra populaire ces dernières années.

Un casting très costaud pour La Cage

Actuellement en tournage, on ne sait pas encore quand La Cage sera diffusée sur Netflix, mais le premier semestre 2024 semble être un horizon probable. On connaît cependant déjà une partie du casting, qui est composé en grande partie de véritables combattants. Ainsi, il y a une ancienne star de la discipline impliquée dans le projet, Georges Saint-Pierre, mais aussi Cyril Gane, Abdoul Abdouraguimov, Saladine Parnasse, Morgan Charrière, Ramzan Jembiev et Taylor Lapilus, Anissa Meksen, Bilel Jkitou, ou encore Souleymane Cissokho et Samy Sana. Soit des pratiquants confirmés et experts de leur discipline.

La Cage se déroulera en 5 épisodes de 45 minutes. Après Validé, qui a rencontré un grand succès en France comme à l'international, Franck Gastambide va-t-il rééditer la performance avec cette nouvelle série ? Quoi qu'il en soit, Franck Gastambide a un emploi du temps bien rempli chez Netflix puisqu'après Sans répit et le remake du classique Le Salaire de la peur, lui aussi prévu pour 2024, La Cage est déjà son troisième projet avec le géant du streaming.