La Cage : Netflix dévoile les premières images de sa série sur le MMA

Franck Gastambide est de retour sur Netflix avec une nouvelle création : la série "La Cage". Après les coulisses du monde rap avec "Validé", c'est cette fois-ci le milieu du MMA qu'il va explorer. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Après le rap, le MMA pour Franck Gastambide

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce (vidéo en tête d'article)d'une nouvelle série française qui pourrait bien créer l'événement : La Cage. Créée par Franck Gastambide et Sylvain Caron, cette série va emmener ses spectateurs dans les coulisses de l'univers du MMA, sport de combat devenu le plus populaire au monde.

Composée de 5 épisodes, La Cage arrive sur Netflix le 8 novembre. La série affiche à son casting, dans le rôle principal, le jeune acteur Melvin Boomer. Celui-ci, danseur de breakdance, s'est révélé en tant qu'acteur avec la série Le Monde de demain qui raconte la formation du Suprême NTM, dans le rôle de Joey Starr. Au cinéma, on l'a vu dans Sage-homme aux côtés de Karin Viard.

Melvin Boomer va se battre pour ses rêves

Comme l'indique le synopsis, Melvin Boomer incarne dans La Cage "un jeune combattant qui rêve de passer pro mais peine à se faire remarquer, jusqu’à ce qu’un combat inattendu le projette sur le devant de la scène, et face à un redoutable adversaire." L'acteur va-t-il se montrer convaincant dans ce personnage ? On a tendance à le croire, puisque sa présence et ses capacités physiques correspondent aux exigences du rôle, et que par ailleurs son père, Jean-Phael Promeneur, est lui-même un ancien champion de MMA.

Franck Gastambide, derrière comme devant la caméra, semble avoir pris la recette de son succès Validé pour l'appliquer à La Cage. Autour des acteurs, on retrouve donc cette fois-ci non pas des stars du rap, mais des légendes du MMA, dont le français Cyril Gane. Autre lien avec Validé, le rappeur Bosh qui incarnait l'antagoniste de la série sur le rap incarne dans La Cage le fameux "redoutable adversaire".