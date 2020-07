La Casa de Papel : c'est officiel, la saison 5 sera la dernière

Alors que la quatrième saison de "La Casa de Papel" est disponible depuis le 3 avril dernier sur Netflix, on sait désormais que la série s’arrêtera après la cinquième saison à venir. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie.

Une histoire de casse

Créée par Álex Pina, La Casa de Papel est une histoire de casse. On y suit huit voleurs qui, menés par un mystérieux génie du crime surnommé le Professeur, font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne. Si le braquage réussit, il s’agira du meilleur jamais réalisé. Dans la suite de la série, les braqueurs s'attaquaient ensuite à la célèbre Banque d'Espagne, c'est d'ailleurs dans ce décor que nous les avons laissés.

C’est Álvaro Morte qui interprète le Professeur. Pedro Alonso, Úrsula Corberó, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente López, Paco Tous et Darko Peric jouent respectivement Berlin, Tokyo, Nairobi, Rio, Denver, Moscú et Helsinki. On y voit aussi Itziar Ituño, Esther Acebo ou encore Enrique Arce.

Le créateur de La Casa de Papel promet la partie la plus épique de la série

Netflix a confirmé sur son compte Twitter que la cinquième saison de La Casa de Papel, dont la production commencera ce lundi 3 août au Danemark avant de se déplacer en Espagne puis au Portugal, serait la dernière. La saison contiendra 10 épisodes.

Le créateur et producteur exécutif de la série, Álex Pina, a réagi à la nouvelle dans un communiqué :

Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante.

Voilà qui devrait mettre l’eau à la bouche des fans de la série. L’affrontement entre les principaux protagonistes et les autorités devrait monter d’un cran dans la saison finale, et atteindre son paroxysme. Ce qu'on attend en premier lieu est évidemment le face à face entre le Professeur et Alicia (même si un détail dans le générique de la partie 4 pourrait donner un indice sur le dénouement de ce duel très attendu).

Des ajouts au casting du dernier chapitre de La Casa de Papel

En plus d’annoncer la fin à venir de la série, Netflix a confirmé que deux nouveaux acteurs allaient rejoindre le casting de la cinquième partie de La Casa de Papel. Miguel Ángel Silvestre, qui jouait Lito Rodriguez dans une autre production du géant de streaming, Sense 8, a signé pour apparaître dans le bouquet final de la série espagnole. C’est aussi le cas de Patrick Criado, qui avait été nommé aux Goyas pour Family United. Sans donner trop de détails sur les personnages qu’ils joueront, Pina a révélé à EW qu’ils feront face aux héros de la série, teasant leur intelligence, qui devrait challenger celle du Professeur :

On essaie toujours de faire en sorte que nos antagonistes soient charismatique, intelligents, et marquent les esprits. Ici, dans un genre digne d’un film de guerre, on cherche aussi des personnages dont l’intelligence peut être mesurée à celle du Professeur.

Les deux nouveaux acteurs auront donc la tâche de proposer des antagonistes marquants qui devront être à la hauteur du Professeur dans la saison finale de La Casa de Papel.