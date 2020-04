La Casa de Papel saison 4 : ce détail du générique pourrait donner un indice sur la suite

La saison 4 (ou partie 4) de La Casa de Papel est disponible sur Netflix depuis quelques jours et un détail a peut-être échappé à vos yeux. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA FIN DE LA CASA DE PAPEL SAISON 4 !

La série espagnole La Casa de Papel est de retour sur Netflix depuis le 3 avril pour une saison 4 riche en rebondissements. Alors que le casse de La Banque d'Espagne n'est toujours pas terminé, et que l'équipe a perdu un de ses membres les plus solides, Nairobi (voir la réaction de l'actrice à ce sujet), le Professeur a déclenché le Plan Paris , qui a débouché sur le retour inattendu de Lisbonne dans l'équipe de braqueurs. Mais la joie fût de courte durée puisque l'épisode final se termine sur un cliffhanger qui annonce le pire pour la suite : Alicia retrouve la planque du Professeur et le braque avec une arme.

Le générique de fin : un indice de taille pour la suite ?

Avec une telle fin, il ne fait aucun doute qu'une partie 5 verra bientôt le jour, même si Netflix n'a pour le moment pas officialisé l'information (on imagine qu'en cette période de pandémie, le tournage ne pourra de toute façon pas avoir lieu avant plusieurs mois). Il nous reste donc encore largement le temps pour élaborer des théories sur la suite des événements.

Mais un détail passé inaperçu (et remarqué par Oprah Magazine) pourrait nous donner un indice sur ce qui attend nos braqueurs aux masques de Dali.

En effet, lors du générique du dernier épisode, nous pouvons entendre une reprise très douce du célèbre hymne des malfrats de La Casa de Papel : "Bella Ciao" interprétée par une femme.

À la fin du générique (que nous aurez sûrement loupé si vous n'êtes pas allé au bout) nous découvrons l'interprète de cette reprise : Najwa Nimri, qui campe le rôle... d'Alicia.

En connaissant la connotation de "Bella Ciao" qui est une chanson révolutionnaire, et le fait que ça soit l'interprète d'Alicia, l'ennemie ultime du Professeur, qui l'entonne pourrait donner un indice de taille sur la suite de La Casa de Papel surtout qu'il s'agit du générique de fin de la saison.

Et si, en effet, la détective intraitable se ralliait à la cause des braqueurs ? Après tout, elle est aussi dans le viseur du gouvernement avec des lourdes charges qui pèsent sur elle pour avoir torturé Rio. Une alliance serait donc peut-être probable avec Le Professeur, ce qui redistribuerait les cartes, une nouvelle fois, même si cette intrigue ressemblerait fortement à ce qui s'était passé avec Raquel Murillo (Lisbonne) dans les premières saisons.

Une autre hypothèse est celle, déjà remarquée lors de la partie 3, qu'Alicia et Le Professeur se connaissent déjà. Beaucoup de spectateurs avaient en effet fait le rapprochement entre la détective et la femme de Berlin, Tatiana. Les deux femmes sont en effet assez proches physiquement et pourraient être parentes. Si on va encore plus loin dans l'hypothèse, quitte à tirer un peu sur la corde, nous apprenons dans ces derniers épisodes que le mari d'Alicia est décédé et qu'il s'appelait German (qui signifie donc "allemand" en anglais) ce qui nous fait évidemment penser à Berlin (on vous a prévenus que ça pouvait être tiré par les cheveux !). Mais ça pourrait être un nouvel indice sur la vraie identité d'Alicia.

Pensez-vous que le fait que ça soit Najwa Nimri qui interprète "Bella Ciao" dans le générique du dernier épisode soit un indice sur la suite ?