La Casa de papel : Netflix révèle le casting de la version sud-coréenne

Une version sud-coréenne de "La Casa de papel" est en préparation sur Netflix et le casting vient d'être dévoilé par la plateforme. Découvrez qui sont les nouveaux Professeur, Tokyo, Denver et cie !

La Casa de papel : un remake déjà en marche

On ne présente plus le phénomène La Casa de papel, la série espagnole la plus populaire de Netflix. Chaque nouvelle saison rassemble par millions les fans et recueille des commentaires passionnés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la meilleure série de la plateforme - loin de là - mais son sens du spectacle emporte tout sur son passage. La saison 5 (dont on ne connaît toujours pas la date de diffusion) sera la toute dernière pour Le Professeur et ses braqueurs. Tout a commencé avec l'opération de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre puis les personnages ont connu pléthore de péripéties.

Le succès de la marque La Casa de papel va se prolonger avec un remake sud-coréen. Netflix annonçait l'année dernière qu'une nouvelle version était en chantier. Qu'il est loin le temps où l'on s'étonnait du recyclage et la série principale n'a même pas eu le temps de se conclure pour sa déclinaison étrangère. On comprend logiquement que cette tentative soit destinée en priorité à l'immense marché asiatique mais l'intérêt ne nous saute pas encore aux yeux d'un point de vue artistique.

La Casa de papel ©Netflix

Le nouveau casting se présente

La recette du succès ne sera pas revue, l'intrigue tournera toujours autour d'un braquage orchestré par un cerveau plus malin que les autres. Netflix vient de révéler le casting de ce remake et annonce également que les fameux surnoms des personnages principaux seront repris :

Tout le monde est au rendez-vous, y compris les otages et les policiers. Cho Youngmin a l'air d'être l'équivalent d'Arturo Román et Youn Misun la nouvelle Mónica Gaztambide. En ce qui concerne les choix du casting, on se gardera de se prononcer car les acteurs ne sont pas particulièrement célèbres chez nous. On se contentera de leur souhaiter bonne chance pour surpasser leurs prédécesseurs !

La Casa de papel version asiatique aura Kim Hong-sun à la mise en scène et Ryu Yong-jae à l'écriture. Le tournage va se dérouler cette année puis les épisodes risquent d'être disponibles une fois que la série originale sera terminée. Pour celle-ci, aucune date n'est posée par la plateforme mais une sortie avant la fin 2021 tombe sous le sens.