La casa de papel saison 5 : le message touchant de Pedro Alonso (Berlin)

Le phénomène "La casa de papel" n'en a plus pour très longtemps. La série espagnole sur Netflix va trouver sa conclusion dans la prochaine et cinquième saison. Pedro Alonso, l'interprète de Berlin, a livré un message touchant au sujet du tournage des futurs épisodes.

La casa de papel : dernière ligne droite

À ses débuts, on se souvient que La casa de papel avait reçu un traitement promotionnel assez mince de la part de Netflix. Quand un véritable buzz a commencé à se faire autour de cette série espagnole, la plateforme a compris qu'il fallait la choyer. Nous en sommes désormais à quatre saisons pour la création d'Álex Pina. Elle a réussi à captiver le public grâce à ses personnages et les différents scénarios auxquels ils sont confrontés. Réunis pour la première fois afin de braquer la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, ils sont ensuite restés liés.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Celle de La casa de papel aura bien lieu lors de la prochaine saison. 10 épisodes seront au programme de cette cinquième partie, que l'on espère à la hauteur de l'événement. La série avait eu la perfidie de s'arrêter la dernière fois avec le Professeur tenu en joue par Alicia Sierra. Après un tel événement, on ne peut qu'avoir envie de découvrir la suite.

Découvrez le beau message de Pedro Alonso

Pour toute l'équipe, cet ultime tournage est la fin d'une aventure collective qui aura duré des années. On imagine que des liens se sont noués à force de passer du temps ensemble. Ce que l'on comprend dans un post Instagram de Pedro Alonso, l'acteur qui campe Berlin. Il partage une photo de lui avec le réalisateur Jesus Colmenar et revient sur la production avec de très jolis mots.

Nous étions dans la magnifique ville de Copenhague. Lors d'une de ces semaines palpitantes au cours de laquelle toute l'équipe aurait pu s'effondrer plusieurs fois. Pour des raisons différentes et parfois inattendues. Nous étions loin de chez nous, les plans du tournage étaient très ambitieux, nous avons commencé une nouvelle saison, la dernière, nous aspirions à aller plus loin en quelque sorte. Aussi l'incertitude due à la pandémie signifiait une pression supplémentaire qui, comme un monstre invisible, nous faisait sentir son inquiétant souffle sur la nuque. Et ça s'est quand même fait. Avec Jesus Colmenar vous pouvez aspirer à presque tout. Il a une extraordinaire capacité de travail et un talent pour la direction et la mise en scène. Il fait partie de ces réalisateurs qui par leur capacité et leurs dons pourraient être tentés de rêver d'un monde parfait et de forcer chacun à s'adapter. Mais non. La merveille est (je parle de notre expérience commune) qu'il aime aussi quand un acteur s'échappe et que, à l'heure des critiques, cela peut être risqué. Ce n'est pas simple. Ce câlin est un gage d'amour pour lui et un merci que j'étends à toute l'équipe de @vancouvermediaproducciones et @netflixes et surtout à ceux qui, étant très bons, deviennent grands parce qu'ils nous rendent meilleurs.

Une sortie cette année ?

Nous ne savons pas exactement où en est le tournage. Il doit normalement être encore en cours pour le moment. On ne sait pas non plus dans quelle mesure la crise sanitaire a pu affecter son déroulé et si du retard doit être attendu. Néanmoins, vous pouvez nourrir des espoirs pour une mise en ligne des épisodes cette année. Netflix pourrait nous les proposer au printemps prochain ou à l'été, comme les parties 3 et 4. Par ailleurs, on vous rappelle qu'un remake sud-coréen de La casa de papel est aussi en préparation sur la plateforme. Pas sûr qu'il puisse remplacer l'original mais on demande à voir, par curiosité.