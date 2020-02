La Casa de Papel : un escape game ouvre à Paris au mois de mai

Vous avez aimé ? Partagez :

Après le succès de la série Netflix La Casa de Papel, un escape game géant va ouvrir à Paris à partir du mois de mai. Découvrez tous les détails ci-dessous !

Vous êtes fans de la série espagnole La Casa de Papel disponible sur Netflix, et vous avez envie de vous glissez dans la peau des meilleurs braqueurs d’Espagne ? Ça sera bientôt possible.

Alors que la partie 4 débarquera sur la plateforme le 3 avril prochain, un escape game géant va ouvrir ses portes à Paris au printemps prochain. Baptisé « La Casa de Papel The Experience », il ouvrira ses portes du 1er mai au 6 septembre 2020 à La Monnaie de Paris, dans le 6ème arrondissement.

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard puisque c’est dans ces murs que s’était tenue l’avant-première officielle de la saison 3 de la série en juillet dernier, en présence du cast, à laquelle nous avions assisté.

La Casa de Papel The Experience c’est quoi ?

Sur le site officiel, cet escape game est décrit comme une superproduction immersive pleine de rebondissements durant laquelle les participants devront braquer la Monnaie de Paris. Pendant l’expérience, les groupes seront divisés en 3 équipes de 10. Elle durera environ 1h et contiendra en plus un pré-show d’environ 15 à 30 minutes pour présenter les participants et un post-show durant lequel ces derniers pourront rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent et acheter des boissons, cocktails et autres souvenirs spécialement conçus pour l’expérience.

Niveau tarif, il faudra compter 41 euros par tickets, avec la possibilité d’y aller en groupe. Plusieurs sessions sont organisées au cours de la journée, de 11h à 18h, du mardi au dimanche.

Les billets sont déjà en vente sur la billetterie officielle de l’événement, et quelques sessions affichent déjà complet. On vous conseille de ne pas trop tarder à prendre vos places si l’expérience vous fait envie !

Et n’oubliez pas que les nouveaux épisodes de La Casa de Papel débarqueront sur Netflix le 3 avril prochain.