La Chronique des Bridgerton : Daphné et Simon de retour dans la saison 2 ? Le créateur répond

La romance entre Daphné Bridgerton et Simon Basset est le ciment de la saison 1 de la série "La Chronique des Bridgerton". Seront-ils de retour dans la saison 2 ? Le créateur a sa petite idée.

La Chronique des Bridgerton : charme et élégance à la cour

La Chronique des Bridgerton est ce que l'on appelle une série phénomène. Dès sa sortie sur Netflix, le show a trusté le haut du classement des visionnages pendant de longues semaines. Il se trouve d'ailleurs toujours dans le Top 10, même si la sortie de Lupin lui a fait depuis un peu d'ombre. La série romantique aux couleurs chatoyantes est adaptée de la saga romanesque écrite par Julia Quinn. Composée de 9 tomes, elle raconte l'histoire de la famille Bridgerton, fictionnelle mais plus vraie que nature.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

La smala forte de huit frères et sœurs évolue dans la bourgeoisie du Londres du XIXème siècle. On y côtoie la Reine entourée de courtisans et courtisanes. On y cherche l'amour parfois mis à mal par des mariages de raison. Les puissances futures y sont scellées dans la naissance triste de couples mal-assortis. Ainsi naissent les traîtrises, les jalousies et les humiliations publiques. Tout ce petit monde virevolte sous l’œil malicieux de la terrible Lady Whistledown, toujours prête à divulguer un secret et détruire une réputation. Qui seront ses prochaines victimes ?

Dans la première saison, l'intrigue se focalise sur la jeune Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor), jeune fille en fleur libre d'esprit. Si elle doit trouver l'amour, ce sera néanmoins en écoutant son cœur et non le bruit des diamants glissés dans son porte-monnaie. Apparait alors l'irrésistible Simon Basset (Regé-Jean Page), duc de Hastings. Le coup de foudre est inévitable. Il ne plaît pourtant pas à tout le monde et les esprits s'échauffent autour des deux tourtereaux. L'amour est un champ de bataille ? Que la guerre commence !

Le couple amoureux sera-t-il de retour dans la saison 2 ? Le créateur a répondu.

On tourne la Page ?

On sait, quoi qu'il arrive, que La Chronique des Bridgerton reviendra pour une saison 2. Si le succès du show ne laissait pas trop planer de doute, Netflix l'a tout de même confirmé cette semaine. On sait même que le tournage commencera au printemps. Encore plus important pour les fans, on connait celui qui en sera le centre d'attention : Anthony Bridgerton, interprété par Jonathan Bailey. On y suivra donc à son tour sa recherche du bonheur.

Une suite logique par rapport à la chronologie des romans que semblent donc suivre les créateurs du show Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) et Chris Van Dusen. Ce dernier, invité de l'émission américaine Today with Hoda and Jenna, a donné des nouvelles concernant la présence du couple Daphné/Simon dans la deuxième saison.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Eh bien, il n'en est pas encore sûr, mais il espère sincèrement que les deux personnages seront présents. Même si, à la fin de la saison 1, ils deviennent le Duc et la Duchesse de Hastings, Van Dusen les considère toujours comme des Bridgerton. Dans son esprit, les deux personnages feront toujours partie de la série. Voilà une nouvelle rassurante pour les fans du couple qui attendent de les voir à leur tour dans les rôles de parents.

Phoebe Dynevor, qui interprète Daphné, confiait elle-même, la semaine dernière, qu'elle ignorait totalement si elle faisait partie des plans de cette deuxième saison. Vu combien les projecteurs ont été dirigés vers elle, et encore plus sur son partenaire Regé-Jean Page, on voit mal La Chronique des Bridgerton se passer d'un tel aimant romantique à spectateurs.

En toute logique, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera probablement disponible en décembre 2021. La première saison est à découvrir sur Netflix.