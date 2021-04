La Chronique des Bridgerton : l'une des deux stars ne reviendra pas dans la saison 2

La série "La Chronique des Bridgerton" est l'un des derniers cartons en date de Netflix. La série a passionné un nombre impressionnant de fans et reviendra pour une seconde saison. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de tomber : l'une des deux stars principales ne reviendra pas.

La Chronique des Bridgerton : des audiences record

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation d'une saga littéraire écrite par Julia Quinn. La série est propulsée par Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, et a fonctionné de manière spectaculaire lors de son arrivée sur Netflix en fin d'année 2020. D'après la firme américaine, plus de 80 millions de visionnages ont déjà eu lieu, ce qui place le show sur le trône des créations originales. Un engouement qui débouche tout logiquement sur une saison 2 déjà annoncée.

L'histoire suit Phoebe Dynevor en Daphné Bridgerton, fille aînée d'une famille puissante dans l'aristocratie britannique. Célibataire, il était venu le temps pour elle de se trouver l'homme avec qui s'engager. Sa rencontre avec le ténébreux Simon Basset, Duc de Hastings, n'allait pas la laisser indifférente. Ce second rôle principal était tenu par Regé-Jean Page et il ne doit pas regretter d'avoir participé à l'aventure tant sa popularité a explosé. On voit depuis quelques mois qu'il est convoité par Hollywood, à tel point que certains voudraient le voir en prochain James Bond.

Simon Bassett (Regé-Jean Page) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Le duo principal de la saison 1 amputée d'un membre

Deadline vient de lâcher une bombe en révélant que l'acteur n'allait pas figurer dans la seconde saison ! La suite continuera de développer l'univers en se passant de ses services. Une décision osée, qui ne serait pas récente d'après le média américain. Regé-Jean Page devait depuis le début ne participer qu'à la première saison. Une intention qui n'a jamais été divulguée et qui risque de secouer les fans. Son absence s'explique par le fait que la saison 2 ne sera plus au sujet de Daphné. Nous resterons dans le cercle des Bridgerton pour s'intéresser à Anthony (Jonathan Bailey), le fils aîné du clan. Lui aussi est à la recherche de l'amour et pourrait le trouver auprès d'Edwina Sharma. Enfin, pas tout à fait, car la soeur de cette dernière, incarnée par Simone Ashley (Sex Education), va obtenir ses faveurs.

Le tournage de la saison 2 aura lieu dans les prochains mois et aucune date de sortie n'est annoncée.