La Chronique des Bridgerton : pourquoi la saison 2 est-elle timide en scènes de sexe ?

La saison 2 de "La Chronique des Bridgerton" dévoile moins de scènes intimes que la première. Coordinatrice d'intimité sur le tournage de la série, Lizzy Talbot a expliqué pourquoi il y a peu de séquences de sexe dans les nouveaux épisodes.

La Chronique des Bridgerton : une nouvelle histoire d'amour

Le 25 décembre 2020, Netflix fait un joli cadeau à ses abonnés. La plateforme met en ligne la première saison de La Chronique des Bridgerton. Basée sur les ouvrages de Julia Quinn, la série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes plonge les spectateurs dans la haute société londonienne du XIXe siècle, à laquelle appartient la famille Bridgerton.

Les huit premiers épisodes se concentrent sur la vie sentimentale de Daphne Bridgerton (Phoeve Dynevor), qui fait semblant d'être en couple avec Simon Basset (Regé-Jean Page) afin de faire taire les commérages. Mais au fil du temps, la jeune femme et le duc de Hastings tombent réellement amoureux.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Depuis le 25 mars dernier, les fans du programme ont pu découvrir la suite. Dans les huit nouveaux épisodes, l'intrigue tourne autour d'Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l'aîné de la dynastie. Bien décidé à fonder une famille, le vicomte se met à courtiser Edwina (Charithra Chandran), récemment accueillie à Londres par Lady Danbury (Adjoa Andoh) aux côtés de sa grande soeur Kate (Simone Ashley) et de leur mère Mary (Shelley Conn). Alors qu'il se rapproche d'Edwina, le vicomte se rend compte que le charme de Kate ne le laisse pas insensible, et réciproquement...

Une deuxième saison avare en scènes de sexe

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Au fil de la saison, l'attirance mutuelle entre les deux personnages ne fait que croître, jusqu'à leur fameux rapprochement. Anthony et Kate finissent par se marier après de nombreux rebondissements, et l'évolution de leur histoire d'amour devrait d'ailleurs être l'un des arcs narratifs de la suite de la série. Contrairement à celui de Daphne et Simon, les spectateurs n'ont eu droit qu'à un bref aperçu des ébats entre les jeunes époux. Ce qui les a logiquement mis en rogne...

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Coordinatrice d'intimité chargée de coacher les comédiens et de les aider à se sentir à l'aise, Lizzy Talbot s'est exprimée auprès de Glamour sur le manque de scènes de sexe reproché à la saison 2. Selon elle, de nombreuses séquences ont vu le jour mais n'ont pas été retenues au montage :

C'était la même chose dans la saison 1, il y a beaucoup de scènes qui ne figurent pas au montage. Nous en tournons toujours plus que nécessaire, il y a donc de nombreuses options pour le montage. Je sais que les gens ont été frustrés qu'il n'y ait pas plus de scènes de sexe, mais c'est en partie parce que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. (...) Les scènes de sexe qui sont dans la série, nous en sommes vraiment fiers.

Une attente qui s'avère payante

D'après Lizzy Talbot, le but des nouveaux épisodes de La Chronique des Bridgerton est de retranscrire "la tension absolue" entre Kate et Anthony. Et inclure des scènes de sexe au détriment du développement des personnages aurait réduit leur impact. Pour la coordinatrice, leur rapprochement arrive certes tard, mais au bon moment :