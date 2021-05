La Chronique des Bridgerton : première image du trio amoureux de la saison 2

Le tournage de la seconde saison de "La Chronique de Bridgerton" a commencé et les personnages principaux se montrent dans un premier aperçu du tournage. Anthony, le frère de Daphné, va être partagé entre deux soeurs.

Le phénomène La Chronique des Bridgerton n'est pas près de s'éteindre

La Chronique des Bridgerton s'est faite une place en un rien de temps dans la liste des plus gros succès de Netflix. On dira même plus que ça, puisqu'elle est devenue la série originale la plus vue avec 80 millions de visionnages dans les semaines qui ont suivi son lancement. La première saison, adaptée du premier livre de la saga écrite par Julia Quinn, se concentrait sur Daphné. La fille aînée de la famille Bridgerton était à la recherche du grand amour et tombait sous le charme de Simon Basset, le Duc de Hastings. Une romance qui a fait chavirer de nombreux abonnés Netflix, en grande partie grâce à son duo principal. Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ont été des révélations mais, malheureusement, le second ne reviendra pas dans la seconde saison. Malgré une proposition pour faire une apparition, l'acteur a préféré décliner pour se concentrer sur la suite de sa carrière et profiter de son explosion.

Son absence ne sera pas grandement préjudiciable puisque cette seconde salve d'épisodes va s'intéresser à un autre couple. C'est désormais Anthony, le frère de Daphné, qui est en quête de l'amour. On a déjà pu voir le personnage dans la première saison, sous les traits de Jonathan Bailey. Son histoire s'annonce complexe car il sera partagé entre deux femmes. Ou, plutôt, entre deux soeurs. Edwina Sharma (Charithra Chandran) sera dans le viseur du fiston Bridgerton, mais sa rencontre avec Kate (Simone Ashley) va encore plus le chambouler. Nul doute, les ingrédients qui ont fait le succès de la première saison resteront intacts.

Un aperçu de la saison 2

Le compte Twitter Bridgerton fancast vient de dévoiler des images du tournage de la saison 2. Les clichés ont été pris durant ce qui semble être une scène d'hippodrome. Dans le public, on peut apercevoir Anthony vêtu de noir, en train de rigoler entre les deux soeurs qui vont diviser son coeur. Pas de quoi en apprendre plus sur la série mais on dispose au moins d'un premier aperçu du trio qui va animer les débats.

La Chronique des Bridgerton, tournage saison 2 ©Bridgerton fancast

Renouvelée par Netflix pour deux saisons supplémentaires, La Chronique des Bridgerton n'a pas encore une date de retour pour les prochains épisodes. Le tournage ayant commencé, on peut estimer que cette suite sortira à la fin de l'année ou, comme la précédente saison, au début de la suivante.