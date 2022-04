La Chronique des Bridgerton saison 2 : Charithra Chandran (Edwina) répond aux violentes critiques des internautes

Incarnée par Charithra Chandran, Edwina se retrouve malgré elle au coeur d'un triangle amoureux dans la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton". Une situation qui a énervé de nombreux internautes. Ces derniers ont multiplié les remarques blessantes à l'égard du personnage et de son interprète, qui a répliqué.

La Chronique des Bridgerton : un triangle amoureux pour la saison 2

Sans surprise, la nouvelle saison de La Chronique des Bridgerton cartonne actuellement sur Netflix. Mis en ligne le 25 mars dernier sur la plateforme, les huit épisodes inédits ont immédiatement battu des records, explosant le compteur de visionnages pour un week-end de lancement.

Cette deuxième saison se concentre sur un triangle amoureux. Désireux de trouver l'amour et de fonder une famille, Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) se met à courtiser Edwina Sharma (Charithra Chandran), qui vient de poser ses bagages chez Lady Danbury (Adjoa Andoh) après un voyage depuis l'Inde.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Multipliant les efforts pour séduire la jeune femme, le vicomte s'aperçoit très vite que sa grande soeur Kate (Simone Ashley) ne le laisse pas indifférent, et que ses sentiments à son égard pourraient bien être réciproques...

Charithra Chandran répond aux critiques

Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Basé en partie sur le roman Le Vicomte qui m'aimait de Julia Quinn, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton prend des libertés avec le récit d'origine. Comme le rapporte Allociné, les scénaristes ont accordé une place nettement plus importante à Edwina, afin de développer ce triangle amoureux qui n'existe pas dans l'ouvrage. Des changements qui n'ont pas plu à certains fans, déçus de voir la petite soeur de Kate "parasiter" son histoire d'amour avec Anthony.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Face aux nombreuses critiques et autres messages violents diffusés sur la Toile, son interprète Charithra Chandran a tenu à mettre les choses au clair auprès d'Entertainment Weekly. Touchée par les remarques haineuses, l'actrice - notamment supprimée des posters officiels sur des montages d'internautes - a déclaré :

Cela a été difficile. Bien sûr, c'est un peu décevant, mais je me dis aussi : "Comment peut-on commenter et avoir des réactions aussi extrêmes à propos de quelque chose qu'on ne sait pas ?" Je ne sais pas quoi dire et je ne peux pas mentir. Edwina est amoureuse d'Anthony dans la série. C'est un fait. Ils ont un lien. Mais aussi, cela ne veut pas dire qu'il y aura une bagarre entre les deux soeurs, et c'est plus compliqué que ça.

Une situation complexe pour les soeurs Sharma

La comédienne a ajouté à propos de son personnage, qui se retrouve au coeur d'une situation douloureuse malgré elle :

En réalité, la série est très nuancée. C'est tellement compliqué et on ne voit pas de bagarre entre les sœurs. On voit Edwina être hostile avec Kate parce qu'elle l’aime beaucoup. À la fin de l'épisode 6, elle se retourne contre Anthony et lui dit : "Tu es merdique et je mérite mieux, alors va-t’en". (…) Alors qu'avec Kate, c'est une situation plus douloureuse parce qu'elles sont bien plus proches. C'est un produit de l'amour, pas un produit de la haine.

Une complexité et des nuances qui engendrent de nombreuses péripéties, mais qui n'empêchent pas un dénouement heureux pour Kate et Anthony. Les spectateurs pourront d'ailleurs assister à l'évolution de leur relation dans la saison 3 du programme créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes, d'après les récents propos de Simone Ashley.