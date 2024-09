La Comtesse de Monte-Cristo avec Audrey Fleurot sera bientôt sur TF1

Alors que le film avec Pierre Niney continue de cartonner au cinéma, Le Comte de Monte-Cristo va connaître une nouvelle version, en série, et portée par Audrey Fleurot. La Comtesse de Monte-Cristo devrait entrer en tournage en 2025. Voici tout ce que l'on sait sur ce projet d'envergure.

Audrey Fleurot sera La Comtesse de Monte-Cristo pour TF1

TF1 s'apprête à accueillir une nouvelle adaptation du célèbre roman Le Comte de Monte-Cristo, avec un twist inédit : cette fois-ci, le personnage principal sera une femme. Intitulée La Comtesse de Monte-Cristo, cette série marquera le retour de l'actrice Audrey Fleurot sur la chaîne, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice via sa société Bahia Blanca. Ce projet ambitieux, dont le tournage est prévu pour septembre 2025, revisite le classique d'Alexandre Dumas sous un angle féminin et moderne.

Cette nouvelle, annoncée dans les colonnes du Parisien, intervient alors que le film avec Pierre Niney vient de dépasser les huit millions d'entrées, et concourt pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars.

Audrey Fleurot, qui a déjà conquis le public avec son rôle dans la série HPI diffusée sur TF1, endosse cette fois-ci une double casquette pour La Comtesse de Monte-Cristo. En plus de jouer le rôle principal, elle prend également les rênes de la production.

Lorsqu'on lui a proposé ce projet, Audrey Fleurot a confié au Parisien qu'elle s'était d'abord interrogée sur l'idée de féminiser un personnage aussi souvent adapté au cinéma et à la télévision. Toutefois, étant une grande admiratrice du roman de Dumas, elle a décidé de relever le défi. Cette série représente pour elle une opportunité d’offrir un éclairage inédit sur une œuvre qu’elle considère comme l’une des plus passionnantes de la littérature française.

Une nouvelle lecture du roman d'Alexandre Dumas

Cette adaptation qui entrera en tournage en 2025 proposera une approche innovante du Comte de Monte-Cristo. Audrey Fleurot, en se plongeant à nouveau dans le volumineux roman d'Alexandre Dumas, a cherché à explorer de nouveaux aspects de cette histoire de vengeance, qui a déjà connu de multiples adaptations à l’écran. L'idée est de mettre en avant des épisodes parfois moins exploités dans les adaptations précédentes, tout en respectant l'esprit du récit original.

En tant que productrice, Audrey Fleurot a précisé que le projet serait d'envergure, avec un budget conséquent. La série nécessitera une production ambitieuse pour rendre justice à l'intrigue complexe et aux décors riches imaginés par Dumas. Bien qu’aucun détail sur le casting ou les lieux de tournage n’ait encore été dévoilé, la production s’annonce comme l'un des événements télévisuels majeurs à venir.