La Doc et le véto : la fiction France 3 avec Michel Cymes se transforme en série

Michel Cymes et Dounia Coesens sont bientôt de retour sur France 3 dans de nouveaux épisodes de "La Doc et le véto". Après le succès du numéro pilote lancé en mars, la production a décidé de renouveler l'expérience.

La Doc et le véto : Bientôt la suite !

Le succès de la fiction France 3 La Doc et le véto a conduit la production à commander de nouveaux épisodes. Effectivement, en mars dernier, le téléfilm porté par Michel Cymes et Dounia Coesens a rassemblé 4,7 millions de téléspectateurs, soit 20,7% de part d'audience. De très beaux scores, puisque le duo de médecins est passé devant la série américaine S.W.A.T, diffusée en même temps sur TF1.

Le célèbre médecin et la belle comédienne, connue pour son rôle de Johanna dans Plus belle la vie, ont su séduire le cœur des Français avec cette fiction légère, animée par de magnifiques paysages auvergnats. Le programme met tout même à l'honneur des sujets très actuels comme la désertification médical dans les petits villages isolés de campagne, mais aussi les difficultés de la vie des agriculteurs et éleveurs.

D'après les informations du journal Le Parisien, deux à trois nouveaux épisodes seront tournés dans la saison prochaine. Cette suite d'épisodes devrait donc donner naissance à la série. Le tournage devrait commencer fin août, toujours dans Le Puy-de-Dôme, à Besse-et-Saint-Anastaise plus exactement.

Une très belle expérience

Lors du premier épisode, on suit Emma, une jeune docteure tout juste diplômée, qui vient s'installer en pleine campagne, dans un petit village reculé. Cette dernière fait la rencontre du vétérinaire du canton, incarné par Michel Cymes. Très vite, elle comprend qu'elle va devoir partager son cabinet, ainsi que ses patients avec cet homme. Tout n'est pas comme elle l'avait espéré et c'est la désillusion...

La Doc et le véto ©France Télévision

La jeune femme comprend et partage la dure réalité des contraintes de vie des villageois. Elle est témoin également des inquiétudes des éleveurs qu'elle rencontre grâce au vétérinaire. Ensemble, ils allient leurs compétences pour venir en aide à un fermier.

Lors du tournage, le médecin a adoré jouer dans une région qu'il affectionne, lui qui a toujours rêvé d'être vétérinaire. Il s'est pris au jeu et a vécu une expérience extraordinaire. Michel Cymes se livre à ce propos dans Télé 7 jours :

À un moment, dans le téléfilm, mon personnage intervient sur un agnelage, scène que nous avons tournée avec une brebis qui mettait réellement bas. Du coup je me suis attaché à l'agneau et, craignant qu'il ne termine à l'abattoir, je l'ai acheté. Peut-être faut-il voir dans cette venue au monde un symbole, l'acte de naissance d'une série...

Michel Cymes ©Nicolas Robin / FTV

De nouveaux projets pour Michel Cymes

L'ORL le plus connu du PAF s'oriente vers de nouveaux projets. En effet, il a annoncé, il y a peu, qu'il quittait l'émission d'Yves Calvi sur RTL. Clap de fin donc pour sa chronique santé dans la matinale. Le docteur a décidé de se consacrer à son travail de comédien, notamment dans La Doc et le véto, une fiction qu'il lui tient à cœur.

À côté de cela, c'est également la fin de Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, qu'il animait avec Adriana Karembeu. Cependant, ils vont se lancer, ensemble, dans une nouvelle émission qui devrait les faire voyager à travers le monde, afin de percer le secret des chamanes et de la médecine douce. Il faudra donc se montrer patient avant de découvrir les nouveaux épisodes de La Doc et le véto qui devraient arriver sur nos écrans l'année prochaine.