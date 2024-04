La Fièvre : Canal+ annonce la suite avec une surprise de taille

La saison 1 de "La Fièvre" s'est terminée de manière surprenante en faisant intervenir un personnage d'une autre série de Canal+ : Philippe Rickwaert de "Baron noir" (2016-2020) joué par Kad Merad. La chaîne a ainsi confirmé un crossover entre les deux shows.

La Fièvre : un final très surprenant

Lancée le 18 mars, La Fièvre s'est conclue ce lundi 15 avril avec la diffusion du sixième épisode. Un final qui a vu Sam Berger l'emporter face à Marie Kinsky. Alors que cette dernière aura tout fait pour plonger le pays dans le chaos, la communicante a trouvé une parade à la montée de la haine, notamment grâce à l'aide de François Marens, le président du Racing. Seulement, Marie n'a pas dit son dernier mot. Et dans les dernières minutes de l'épisode 6 on la voit afficher clairement son ambition de prendre le pouvoir en visant les prochaines élections.

La Fièvre aurait pu s'arrêter là. Mais une ultime séquence est venue conclure de manière surprenante cette saison 1. Une scène que la presse n'avait d'ailleurs pas pu découvrir. Canal+ gardant ainsi la surprise pour tous. Et quelle surprise ! Car alors que Sam est convoquée par le président de la République, on découvre que ce dernier n'est autre que Philippe Rickwaert, le personnage de Baron noir (2016-2020), joué par Kad Merad. On comprend ainsi que les deux séries sont liées. Rappelons qu'Éric Benzekri, créateur de La Fièvre, était co-créateur de Baron noir avec Jean-Baptiste Delafon, et que Ziad Doueiri en avait réalisé une bonne partie.

Canal+ annonce le crossover avec Baron noir

Suite à la diffusion de cet épisode, Canal+ a donné quelques précisions sur cet étonnant crossover. Via un communiqué de presse, la chaîne a d'abord confirmé que Kad Merad apparaissait bien en tant que personnage de Baron noir. Il a ensuite été annoncé qu'une prochaine série, actuellement en développement, permettra de réunir des personnages des deux séries. Canal+ n'a pas présenté ce projet comme une saison 2 de La Fièvre. Il pourrait donc s'agir plutôt d'une autre série titrée différemment, mais tout de même dans la continuité de La Fièvre. Cette annonce reste en tout cas très surprenante et inédite pour une Création Originale de Canal+.

La chaîne cryptée n'a pas donné de précisions sur une date de diffusion. Mais d'ici là, les abonnés peuvent toujours (re)voir les trois saisons 3 de Baron noir et la première saison de La Fièvre qui sont actuellement disponibles sur MyCanal.

