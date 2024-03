La Fièvre : ce grand moment de solitude des actrices pendant le tournage

La chaîne cryptée a fait le choix de diffuser d'abord les deux premiers épisodes de la saison 1 de La Fièvre. Les spectateurs sont donc restés sur un cliffhanger à la fin de l'épisode 2. On y voit en effet Sam rassurante auprès du joueur Fodé Thiam (Alassane Diong), avant de repartir en voiture pendant que ce dernier se lance dans un footing. Pensant que les choses s'arrangent, Sam se met alors à chanter à tue-tête Dans les yeux d'Emilie de Joe Dassin. Sauf que dans le même temps, deux personnes mettent le feu à la maison de Fodé, créant ainsi un véritable contraste émotionnel.

Pour tourner cette scène avec Nina Meurisse chantant dans sa voiture, le réalisateur Ziad Doueiri (L'Insulte, Cœurs noirs) a simplement placé une caméra avec la comédienne qui devait rouler et chanter en même temps. Aucun technicien n'était présent avec elle. Une situation qui a valu à l'actrice de "vrais moments de solitude", comme elle le racontait lors de la conférence de presse de La Fièvre. La chanson de Joe Dassin n'étant pas la tessiture de Nina Meurisse, cette dernière savait qu'elle ne chantait pas juste. Mais elle a tout de même été surprise par les réactions des équipes techniques.

Je me sentais chanter comme une casserole. Et quand on s'est arrêté pour changer l'axe de la caméra, il y avait toute l'équipe technique qui était morte de rire. Je me suis dit : "Mais merde, c'est pas supposé être drôle. C'est censé être beau et émouvant. Tout le monde est en train de se foutre de ma gueule en fait".