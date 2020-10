La Flamme : Jonathan Cohen tease une potentielle saison 2

Hier s'est bouclée la première saison de "La Flamme" sur Canal +, au terme de ses 9 épisodes. Jonathan Cohen, star de la série, a déjà une idée pour lui donner une suite.

La Flamme : c'est show !

En 2005, Canal + développe Engrenages, sa première série originale. Elle durera 8 saisons et s'est terminée il y a quelques mois cette année. Elle est un des exemples de réussite en la matière par la chaîne cryptée qui, il faut bien le dire, se trompe rarement. Ont suivi Le Bureau des légendes, Braquo, Mafiosa dans la catégorie des drames. Les comédies ne sont pas en reste avec des œuvres cultes comme Bref, Platane, H, ou encore Bloqués. Dans cette série mettant en scène Gringe et Orelsan, nous découvrions Serge, un mythomane génial incarné par le non moins fabuleux Jonathan Cohen. Le personnage a tellement plu qu'il a même eu droit à sa propre série courte, Serge le Mytho. L'acteur s'en donnait ici à cœur joie dans le délire, entre écriture et improvisation. Le monde du cinéma lui ouvrait alors ses portes. D'abord des petits rôles comme dans Papa ou maman 2 ou De plus belle, puis le haut de l'affiche dans Premières vacances ou le récent Énorme.



Jonathan Cohen et Marina Foïs dans "Énorme".

Le comédien n'en oublie pas son premier amour du petit écran puisqu'il tient un des rôles principaux de Family business sur Netflix. Cette année, il est revenu sur Canal + avec La Flamme, qu'il a créé avec Florent Bernard et Jérémie Galan. Il s'agit d'une parodie du Bachelor inspirée de Burning Love, un programme américain coproduit notamment par Ben Stiller.

L'acteur y joue un célibataire qui cherche l'amour et s'est entouré d'un casting miraculeux. Adèle Exarchopoulos, Ana Girardot, Doria Tillier, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Laure Calamy, Céline Sallette et Florence Foresti sont quelques unes de ses prétendantes. Autour de lui, dans les seconds rôles masculins, on n'est pas mal non plus avec Pierre Niney en psychologue-charlatan hilarant, Vincent Macaigne en SDF amoureux et Vincent Dedienne en présentateur.

La Flamme est un programme hystérique où on rit du début à la fin. Il vient de se terminer au terme de ses 9 épisodes. On va pas vous cacher qu'on a plutôt adoré, comme vous pouvez le lire dans notre critique. Alors si on nous propose une deuxième saison, on replonge sans discuter !

Tant que le feu est chaud !

Dans les pages du magazine Télé 7 Jours, Jonathan Cohen s'est confié sur la possibilité d'une suite à laquelle il a déjà réfléchi. Il voit un programme qui prend le contrepied de la première saison puisque ce serait alors une femme qui ferait face à 13 prétendants. L'acteur sera-t-il devant la caméra ? Il assure que non mais qu'il reprendra sa place à la réalisation comme pour la première. On peut tout de même penser que Cohen ne résistera pas à venir faire un petit caméo. Selon lui, le lancement de cette nouvelle saison résultera du succès de la première. Vu les critiques dithyrambiques reçues et les retours plus que positifs des spectateurs, il y a fort à parier que le programme va rapidement rentrer en production. Il a déjà même commencé à s'introduire dans nos quotidiens et la culture populaire.

Il n'est en effet pas rare d'entendre les gens pousser des petit "Ouh", comme Adèle Exarchopoulos dans la série. Son personnage a été transplanté avec un cœur de singe et se comporte donc comme ces animaux, lâchant parfois des cris plus habituellement prononcés par la bouche d'un primate. Un comportement étrange repris donc par les spectateurs conquis par cette idée aussi simple que géniale. Un signe aussi qu'il y a de fortes chances que nous découvrions dans un futur proche une saison 2 de La Flamme.

Les 9 premiers épisodes de la première saison sont disponibles en streaming sur MyCanal.