La Flamme : une pétition pour remplacer Halloween par la Jean-Guile

Le délire "La Flamme" se poursuit avec une pétition pour remplacer la fête d'Halloween par la Jean-Guile, la fameuse fête que tout le monde connaît (sauf Marc). On signe ?

La diffusion de La Flamme, création originale Canal + déjantée et hilarante, vient à peine de se terminer qu'on peut déjà faire un premier bilan. Elle a largement convaincu, même si certains épisodes se sont montrés moins réussis que d'autres. Il en fallait pour tous les goûts, mais même les quelques déçus du contenu ne nieront pas que la série créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard s'est inscrite immédiatement dans la culture populaire, avec des punchlines et des gimmicks viraux.

Remplacer Halloween par la Jean-Guile

Le "docteur" Bruno Juiphe, les "ouh" de Soraya et les "Maaaaarc" d'Alexandra... La liste des inventions jubilatoires de La Flamme est longue, et parmi elles on retient une magnifique création : la fête de la Jean-Guile. Fête complètement fictive créée par les auteurs pour mettre Marc dans une situation humiliante : celle d'ignorer l'existence d'une fête que tout le monde célèbre. La Jean-Guile donc, en l'honneur d'un homme qui avait les bras trop courts et qui ne pouvait pas beurrer son pain... Un des aspects de cette fête que Marc ignore, et qui au final donne un des meilleurs épisodes de la série.

Cette fête créée de toutes pièces a du succès, si bien qu'une chanson existe déjà (ci-dessous) et qu'aujourd'hui Jérémie Galan a lancé une pétition pour que la Jean-Guile remplace la fête d'Halloween. C'est sur la plateforme change.org que la pétition recueille ses signatures, avec cette invitation :

Trop longtemps la Jean-Guile a été mis dans l’ombre de cette fête anglo-saxonne. Cette pétition a pour but de réhabiliter la Jean-Guile comme la seule fête déguisée en France! Nos amis juifs peuvent signer cette pétition mais ne seront en aucun cas autorisés à la fêter. Le comité de réhabilitation de la Jean-Guile

Dans la même veine humoristique que la série, Jérémie Galan s'amuse donc avec le phénomène La Flamme. La série est très populaire, et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de la voir continuer à faire rire sur les réseaux, notamment via le compte twitter Marc de La Flamme, qui reprend les meilleures phrases du personnages.

La Flamme est là et elle n'a pas vocation à s'éteindre. Avant de voir arriver une saison 2 déjà envisagée, on a de quoi patienter en passant les fêtes sur la chanson de la Jean-Guile !