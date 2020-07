La Guerre des mondes : Canal+ annonce la saison 2 - CinéSéries

Canal+ vient d’annoncer que sa série "La Guerre des mondes", dont la première saison a été diffusée à partir du 28 octobre dernier, aura bien droit à une suite. La chaîne n’a pas encore annoncé de date de diffusion pour le premier épisode de la nouvelle saison.

De quoi parle La Guerre des mondes ?

La Guerre des mondes est une relecture du roman culte de science-fiction éponyme écrit par H.G. Wells. La nouvelle série se déroule de nos jours. Des astronomes, menés par la docteure Catherine Durand, détectent une transmission de données émanant d’extraterrestres vivant dans une autre galaxie. Quelques jours après avoir révélé l’information au monde entier, l’humanité est détruite. Seule une poignée de personnes s’en est sortie, et essaie de survivre, traquée par des extraterrestres. Crée par Howard Overman, entre autres derrière Misfits, La Guerre des mondes est une coproduction internationale. Le casting est principalement composé d’acteurs français et britanniques. Catherine Durand y est interprétée par Léa Drucker. La série réunit aussi les britanniques Gabriel Byrne, Natasha Little, Daisy Edgar-Jones, Ty Tennant ou encore Bayo Gbadamosi, les français Adel Bencherif, Stéphane Caillard et Emilie de Preissac et l’américaine Elizabeth McGovern.

Le casting de la première saison de La Guerre des mondes reviendra dans la suite

Après le succès de La Guerre des mondes, qui a bénéficié de bons scores d’audience à l’international, Canal+ a annoncé avoir décidé de renouveler la série pour une deuxième saison. La chaîne a révélé que la première saison de la série, distribuée dans plus de 60 territoires partout dans le monde, a réalisé des records d’audience en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La deuxième saison à venir suivra le même format que la première, et sera donc de nouveau composée de 8 épisodes, qui devraient logiquement avoir environ la même durée. La chaîne a précisé que Richard Clark, qui s’est déjà occupé des quatre derniers épisodes de la première saison, réalisera les quatre premiers de la deuxième. C’est ensuite Ben A. Williams qui prendra le relais pour les épisodes 5 à 8. Canal+ a aussi indiqué dans son communiqué officiel que le casting de la première saison reviendrait dans la suite de la série. On retrouvera donc les personnages incarnés par Gabriel Byrne, Léa Drucker, Daisy Edgar Jones et consorts dans la saison 2. Si aucune date de diffusion n’a été avancée pour le deuxième chapitre de La Guerre des mondes, on ne pourra sans doute pas le découvrir avant l’année prochaine. En attendant, si vous voulez découvrir notre critique de la première saison, c'est par ici.