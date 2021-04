La Guerre des mondes sur Canal+ : un teaser et une date pour la saison 2

"La Guerre des mondes" revient bientôt sur Canal+. La saison 2 de la série se dévoile à peine avec un premier teaser qui ouvre la porte à des hypothèses. Les prochains épisodes seront à découvrir en mai.

La Guerre des mondes en série

Fin 2019 Canal+ dévoilait la série La Guerre des mondes, nouvelle adaptation libre de l'œuvre imaginée par H.G. Wells. Steven Spielberg avait déjà offert sa vision pour le cinéma. Et pour le petit écran les différences sont évidemment nombreuses.

En effet, Howard Overman, le créateur du show, a opté pour un style réaliste et centré sur une variété de personnages, en mettant le spectaculaire de côté. Ainsi, lorsque des astronomes détectent une transmission d'aliens, ces derniers ne tardent pas à envahir la Terre. Une attaque éclair dont on ne voit rien, mais quine laisse qu'une poignée de survivants qui tenteront de survivre ou de rejoindre leurs proches. Un choix pertinent, comme on le disait dans notre critique, mais qui trouvait certaines limites dans la saison 1.

La Guerre des mondes ©Canal+

Cependant, le final de La Guerre des mondes a laissé suffisamment de suspense pour donner envie de découvrir une suite. Parmi les différents protagonistes, Emily (Daisy Edgar-Jones), jeune femme qui retrouve la vue durant les premiers épisodes et a une étrange connexion avec les envahisseurs, se rend dans un vaisseau alien. Là, elle y fait une rencontre inattendue avec une main marquée d'un tatouage qui lui tend la main.

La saison 2 en mai sur Canal+

On retrouve justement ce plan dans le premier teaser de la saison 2 de La Guerre des mondes. Une courte bande-annonce (en une d'article) dévoilée par Canal+ qui ne montre pas grand chose pour le moment. Presque chaque personnage principal a droit à une petite apparition, histoire de nous indiquer que leur histoire va continuer d'être développée. On voit également le chaos toujours présent, tout comme les machines. Finalement, l'élément le plus important du teaser provient de la voix-off.

Celle-ci dit que les aliens voulaient les "balayer de la surface de la Terre" et qu'en réalité on ne devrait pas être surpris. Car nous ne sommes peut-être pas si différents. De quoi laisser place à bon nombre d'hypothèses en attendant de pouvoir découvrir les prochains épisodes.

Enfin, Canal+ annonce le titre de ce chapitre 2, "l'affrontement", et précise que la diffusion se fera en mai.