Cette série n°1 sur Netflix n'a que 4 épisodes, mais elle est à voir absolument

Ajoutée sur Netflix le 12 décembre dernier, la mini-série catastrophe "La Palma" est rapidement devenue la série N°1 sur Netflix dans le monde. Il faut dire qu'elle est particulièrement efficace dans le genre, et se situe à mi-chemin entre "The Impossible" et "Volcano".

La Palma : la mini-série n°1 sur Netflix

En ce mois de décembre 2024, Netflix gâte ses abonnés ! La nouvelle mini-série norvégienne La Palma, tout juste arrivée, s'est déjà hissée à la première place des séries les plus visionnées de la plateforme, y compris en France. Il faut dire qu'elle a de sérieux arguments pour attirer les abonnés, surtout les amateurs de contenus catastrophes haletants !

En effet, la série se déroule à la période de Noël, dans la station balnéaire de La Palma, aux Canaries. C'est là que nous faisons la connaissance d'une famille venue de Norvège pour les fêtes de fin d'année, qui s'apprête à passer un moment de détente au soleil. Ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. En effet, l'île est surplombée par un volcan, qui commence à montrer des signes d'éruption inquiétants. Et c'est bientôt toute l'île qui est menacée, et bien plus encore.

Si le volcan entre en éruption, il causera l'éboulement de l'île toute entière, ce qui déclenchera inévitablement un énorme tsunami, qui ravagera toute une partie du monde. Et on vous laisse deviner la suite : c'est exactement ce qu'il va se passer !

Entre The Impossible et Volcano

En quatre épisodes haletants et remarquablement bien ficelés, La Palma propose une plongée intense dans le chaos qui précède un désastre annoncé. Le récit, construit autour d’une tension croissante, met en lumière plusieurs points de vue pour capturer toute l’ampleur de la catastrophe. D’un côté, nous suivons une famille ordinaire, confrontée à l’inimaginable et dont le parcours évoque fortement celui du film The Impossible (centré sur le tsunami de 2004) – un clin d'œil subtil à cet autre drame humain est d’ailleurs intégré au récit.

À cela s’ajoutent d’autres protagonistes essentiels pour enrichir la perspective du spectateur : des scientifiques, qui surveillent avec inquiétude les signes annonciateurs de l’éruption imminente, et des membres du gouvernement, tiraillés entre la nécessité d'agir rapidement et les contraintes politiques ou économiques qui compliquent la prise de décisions. Ce mélange de points de vue permet à la série d’explorer non seulement l’aspect spectaculaire et terrifiant du désastre, mais aussi les dilemmes humains et collectifs qu’il engendre.

Avec ses scènes d’action saisissantes, sa montée en tension progressive et son attention portée à l’émotion des personnages, La Palma s’impose quelque part entre la précision dramatique de The Impossible et le spectacle pur de Volcano. La série réussit à trouver un équilibre impressionnant entre le drame humain intime et l’ampleur du genre catastrophe, offrant ainsi une proposition particulièrement solide et immersive qui ravira les amateurs du genre.