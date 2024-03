"C'est pas mauvais, c'est très mauvais" : La Peste fait un carton d'audience mais se fait allumer

Librement adaptée d'Albert Camus, "La Peste" a été un succès d'audience pour France 2 lors de la diffusion des deux premiers épisodes. Cependant, de nombreux retours n'ont pas été positifs.

Une audience solide pour La Peste sur France 2

France 2 a lancé ce lundi 4 mars 2024 les premiers épisodes de sa série événement La Peste. Un programme ambitieux qui adapte librement l'œuvre d'Albert Camus. En effet, si le roman publié en 1947 se déroulait à Oran dans les années 1940, les créateurs Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou ont transposé l'action en 2030 dans une ville fictive. L'intrigue reste proche puisqu'il est question d'un variant du bacille de la peste qui va se propager dans la ville. Le gouvernement va alors boucler la zone, quitte à créer la panique et des violences.

Avec son casting solide, composé entre autres de Frédéric Pierrot, Hugo Becker, Sofia Essaïdi et Pascale Arbillot, La Peste a attiré le public en masse. Malgré le retour de Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1, le programme de France 2 est arrivé en tête des audiences avec ses deux premiers épisodes. Avec une moyenne de 3,1 millions de téléspectateurs, soit 17 % de part d’audience, la chaîne semble avoir gagné son pari. TF1 arrivant juste derrière, avec 2,6 millions de téléspectateurs, soit 15 % de part d’audience.

Mais des retours très négatifs sur X

Le plus important pour La Peste, est que le public soit resté après la diffusion du premier épisode. On se souvient de l'échec de Cannes police criminelle qui avait vu TF1 perdre quasiment 1 million de téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Dans le cas de la fiction de France 2, la baisse a été minime. Ce qui devrait indiquer que le public a adhéré à la série. Cependant, durant la diffusion, on a pu voir des réactions virulentes sur X (anciennement Twitter). Tandis que le #LaPeste s'est retrouvé dans les tendances du réseau, les critiques ont été nombreuses. Comme on peut le voir avec les posts ci-dessous, l'écriture de la série a été fortement pointée du doigt. Aussi bien au niveau des dialogues que de la cohérence du récit.

Difficile d'identifier la quantité d'avis négatifs sur La Peste. Et précisons que certains posts ont émis un avis positifs. Reste que, sur X, la majorité n'a pas semblé convaincue. Mais l'important pour France 2 sera de voir si le public est encore au rendez-vous pour les deux derniers épisodes. Ils seront diffusés le lundi 11 mars.